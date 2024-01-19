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Biden'ın oğlu, Temsilciler Meclisi'nde 'yolsuzluk' şüphesiyle sorgulanacak
Biden'ın oğlu, Temsilciler Meclisi'nde 'yolsuzluk' şüphesiyle sorgulanacak
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın aylar süren tartışmaların ardından, Temsilciler Meclisinde kapalı bir oturumda ifade vereceği bildirildi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
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yolsuzluk
yolsuzlukla mücadele
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Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesinden yapılan açıklamada, Hunter Biden'ın 28 Şubat'ta kapalı oturumda ifade vereceği aktarıldı.Komite Başkanı James Comer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan'ın oğlu soruşturmamızda ana tanık ve şimdi gelip bizim sorularımızı yeterli ve düzenli bir şekilde yanıtlayacak" ifadesini kullandı.Comer, Hunter Biden'ın daha sonra kamuya açık oturumda da ifade verebileceğini aktardı.Hunter Biden soruşturmasıTemsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma kapsamında oğul Hunter Biden'ı ifadeye çağırmış, Biden ise bunu ancak 'halka açık olması' şartıyla kabul edeceğini söylemişti. Önce kapalı oturumda ifadesi talep edilen Hunter Biden ise ifade vermeye gitmemişti.Temsilciler Meclisinin, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının vergi suçlarını uygunsuz bir şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.
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hunter biden, yolsuzluk, yolsuzlukla mücadele, yolsuzluk soruşturması, uyuşturucu, çin
hunter biden, yolsuzluk, yolsuzlukla mücadele, yolsuzluk soruşturması, uyuşturucu, çin

Biden'ın oğlu, Temsilciler Meclisi'nde 'yolsuzluk' şüphesiyle sorgulanacak

12:09 19.01.2024
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken
ABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın aylar süren tartışmaların ardından, Temsilciler Meclisinde kapalı bir oturumda ifade vereceği bildirildi.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesinden yapılan açıklamada, Hunter Biden'ın 28 Şubat'ta kapalı oturumda ifade vereceği aktarıldı.
Komite Başkanı James Comer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan'ın oğlu soruşturmamızda ana tanık ve şimdi gelip bizim sorularımızı yeterli ve düzenli bir şekilde yanıtlayacak" ifadesini kullandı.
Comer, Hunter Biden'ın daha sonra kamuya açık oturumda da ifade verebileceğini aktardı.

Hunter Biden soruşturması

Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma kapsamında oğul Hunter Biden'ı ifadeye çağırmış, Biden ise bunu ancak 'halka açık olması' şartıyla kabul edeceğini söylemişti. Önce kapalı oturumda ifadesi talep edilen Hunter Biden ise ifade vermeye gitmemişti.
Temsilciler Meclisinin, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının vergi suçlarını uygunsuz bir şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.
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