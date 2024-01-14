https://sputniknews.com.tr/20240114/abd-baskani-biden-tayvanin-bagimsizligini-desteklemiyoruz-1079620264.html
ABD Başkanı Biden: Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemiyoruz
ABD Başkanı Biden: Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemiyoruz
ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan’da bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemediğini söyledi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T12:22+0300
2024-01-14T12:22+0300
2024-01-14T12:39+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan’da bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından açıklama yaptı. Çin ile egemenlik ihtilafında olan Tayvan’da seçimleri bağımsızlık yanlısı Lai Ching-te’nin kazanmasının ardından Biden, "Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemiyoruz” dedi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise seçimlerin ardından ilk sonuçlara göre zafer elde eden Lai Ching-te'yi kutladı. Blinken, ABD’nin boğazlar arası barış ve istikrarın korunması ile farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesi konusunda kararlı olduğunu söyledi. Blinken ayrıca, ABD’nin tek Çin politikası ile tutarlı bir şekilde Lai ve Tayvan'daki tüm parti liderleriyle uzun süredir devam eden resmi ilişkilerini ilerletmek için çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-bagimsizlik-yanlisi-parti-secimi-kazandi-ilk-aciklamasi-cine-karsi-oldu-1079607101.html
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tayvan, tayvan seçimi, abd, abd başkanı joe biden, bağımsızlık yanlısı aday, bağımsızlık, çin
ABD Başkanı Biden: Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemiyoruz
12:22 14.01.2024 (güncellendi: 12:39 14.01.2024)
ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan’da bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemediğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan’da bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından açıklama yaptı. Çin ile egemenlik ihtilafında olan Tayvan’da seçimleri bağımsızlık yanlısı Lai Ching-te’nin kazanmasının ardından Biden, "Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemiyoruz” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise seçimlerin ardından ilk sonuçlara göre zafer elde eden Lai Ching-te'yi kutladı. Blinken, ABD’nin boğazlar arası barış ve istikrarın korunması ile farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesi konusunda kararlı olduğunu söyledi. Blinken ayrıca, ABD’nin tek Çin politikası ile tutarlı bir şekilde Lai ve Tayvan'daki tüm parti liderleriyle uzun süredir devam eden resmi ilişkilerini ilerletmek için çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.