https://sputniknews.com.tr/20240114/abd-baskani-biden-tayvanin-bagimsizligini-desteklemiyoruz-1079620264.html

ABD Başkanı Biden: Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemiyoruz

ABD Başkanı Biden: Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan’da bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemediğini söyledi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T12:22+0300

2024-01-14T12:22+0300

2024-01-14T12:39+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

tayvan

seçim

abd

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079111865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5068d6de9da8e59ecf231c4e3ff925c.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan’da bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından açıklama yaptı. Çin ile egemenlik ihtilafında olan Tayvan’da seçimleri bağımsızlık yanlısı Lai Ching-te’nin kazanmasının ardından Biden, "Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemiyoruz” dedi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise seçimlerin ardından ilk sonuçlara göre zafer elde eden Lai Ching-te'yi kutladı. Blinken, ABD’nin boğazlar arası barış ve istikrarın korunması ile farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesi konusunda kararlı olduğunu söyledi. Blinken ayrıca, ABD’nin tek Çin politikası ile tutarlı bir şekilde Lai ve Tayvan'daki tüm parti liderleriyle uzun süredir devam eden resmi ilişkilerini ilerletmek için çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-bagimsizlik-yanlisi-parti-secimi-kazandi-ilk-aciklamasi-cine-karsi-oldu-1079607101.html

çin

çin halk cumhuriyeti

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayvan, tayvan seçimi, abd, abd başkanı joe biden, bağımsızlık yanlısı aday, bağımsızlık, çin