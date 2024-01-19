https://sputniknews.com.tr/20240119/bakan-yerlikaya-duyurdu-81-ilde-operasyon-yapildi-3-bin-209-firari-yakalandi-1079810664.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde operasyon yapıldı, 3 bin 209 firari yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde operasyon yapıldı, 3 bin 209 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde 'Aranan Şahıslara Yönelik' devam eden 'ÇEMBER-11' Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firarinin... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T08:26+0300
2024-01-19T08:26+0300
2024-01-19T08:26+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
firari
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür devam eden 'Çember-11' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firarinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240119/avrupaya-gidenlere-kotu-haber-ulkeler-radikal-karar-aldi-binlerce-turk-sinir-disi-edilecek-1079810399.html
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ali yerlikaya, operasyon, firari
ali yerlikaya, operasyon, firari
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde operasyon yapıldı, 3 bin 209 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde 'Aranan Şahıslara Yönelik' devam eden 'ÇEMBER-11' Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firarinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür devam eden 'Çember-11' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firarinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi: