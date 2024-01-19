https://sputniknews.com.tr/20240119/baglantisizlar-hareketi-toplantisinda-yilmaz-turkiye-dunyada-barisi-desteklemeye-devam-edecek-1079824454.html

Bağlantısızlar Hareketi toplantısında Yılmaz: Türkiye, dünyada barışı desteklemeye devam edecek

Bağlantısızlar Hareketi toplantısında Yılmaz: Türkiye, dünyada barışı desteklemeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada “Türkiye, geniş... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T16:11+0300

2024-01-19T16:11+0300

2024-01-19T16:11+0300

dünya

bağlantısızlar hareketi

azerbaycan

türkiye

cevdet yılmaz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün geldiği Uganda’da temaslarını sürdürüyor. Yılmaz Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nin açılışına katıldı. NAM başkanlığındaki önemli rolünü başarıyla tamamlayan Azerbaycan'a da Türkiye'nin içten tebriklerini ileten Yılmaz, “Bağlantısızlar Hareketi, tarihi boyunca barışçıl, adil ve güvenilir bir uluslararası düzenin önde gelen sancaktarlarından biri olmuştur. Aradan geçen 60 yıl içinde dünya birçok vahşete ve şiddetli çatışmaya tanık olmuştur. Bununla birlikte, İsrail'in Gazze'ye ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılarının 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yaşattığı yıkım, birçok açıdan daha önce hiç görülmemiştir. BM Güvenlik Konseyi, yapısında var olan kusurları nedeniyle felç olmuş ve ateşkes için ‘çağrı’ bile yapamamıştır. Neyse ki, uluslararası toplumun ezici çoğunluğu bu adaletsizliği reddetmektedir. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik eylemleriyle ilgili olarak, Güney Afrika tarafından ‘Soykırım Sözleşmesi’ kapsamında İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan dava sürecini ve yakın geçmişte yapılan duruşmaları yakından takip etmekteyiz. Devam eden yardım çabalarına gelecek olursak, Türkiye, El Ariş'e hava ve deniz yoluyla 6 bin tona yakın yardım yaparak, Gazze'ye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştırmada önde gelen ülkeler arasında yer almıştır. Ortaya çıkan kriz bir hususu açıkça ortaya koymuştur: İsrail-Filistin çatışmasını çözmeden Orta Doğu'da kalıcı bir barış olamaz. Kalıcı çözümün ancak başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarını esas alan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devletinin kurulmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesinin önlenmesi de bir diğer önceliktir. Bu, durumu kontrol altında tutmak için hem bölge içinde hem de ötesinde tüm ilgili taraflara ana mesajımızdır” ifadelerini kullandı.Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:'Daha adil ve hakkaniyetli bir dünya mümkündür'Barış ve güvenliğin kalkınmanın temel direklerinden olduğunu kaydeden Yılmaz, “Hepinizin bildiği gibi terörizm, ortak geleceğimizi tehdit eden, kalkınmanın ve demokrasinin önündeki küresel zorluklardan biridir. PKK, FETÖ, DEAŞ ve El Kaide gibi çok sayıda terör örgütüne karşı uzun zamandır aynı anda mücadele vermekteyiz. Tüm terör örgütlerinin kalıcı olarak ortadan kaldırılması, Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejisinin başlıca bileşenidir. Bölgemizde barışın ve güvenliğin temin edilmesi için de bu bir gerekliliktir. Terörle mücadelenin tutarlı ve uzun vadeli uluslararası işbirliği gerektirdiğinin bilincinde olarak, terörle ortak mücadelemizde, terörün tüm biçim ve tezahürlerine karşı küresel düzeyde eyleme geçilmesini teminen ön saflarda olmaya devam edeceğiz” dedi.Uganda tarafından zirve için seçtiği 'Ortak Küresel Refah İçin İşbirliğinin Güçlendirilmesi' temasının Türkiye'nin dış ilişkilerindeki vizyonu ve arzusuyla tam olarak örtüşmekte olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20240119/erdogan-batili-ulkelerin-artik-hicbir-inandiriciligi-kalmadi-fasist-yuzleri-ortaya-cikti-1079823867.html

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bağlantısızlar hareketi, azerbaycan, türkiye, cevdet yılmaz