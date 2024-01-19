Bağlantısızlar Hareketi toplantısında Yılmaz: Türkiye, dünyada barışı desteklemeye devam edecek

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Üç büyük kulübün görüş açıklarken nötr kalması gerekiyor'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL
Sergey Lavrov özel yayını
11:08
82 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:30
60 dk
SESLİ HABER
Başbakan ülkesini karıştırdı, yanlış Tag’i yazdı
13:34
1 dk
SESLİ HABER
Rusların yılbaşı tercihi Türkiye oldu
13:43
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekilden Zelenskiy ve hükümetine eleştiri
13:51
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka ve siber güvenlik tehditleri: Deepfake yöntemiyle dolandırıcılık
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: ABD Türkiye’ye doğrudan saldırıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
17:39
1 dk
SESLİ HABER
Bulgar Bakan açıkladı: 5 bin NATO askeri geliyor
17:48
2 dk
SESLİ HABER
Kanada, Rusya, Çin ve İran'ı kara listeye aldı
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Bild böyle yazdı: Almanya savaş hazırlığına başladı
18:12
3 dk
SESLİ HABER
Korgeneral Kirillov: ABD yurtdışıdaki biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor
18:21
3 dk
SESLİ HABER
Rusya Afrika'ya ücretsiz veriyor: Mali, 25 bin ton buğday aldı
18:30
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Rusya arasında yeni rekor
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni rekor geldi
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Doç. Fenenko: Davos artık arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Almanya hükümeti Ukrayna'ya yardımı azaltıyor
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Emekli subay Tabach: Beyaz Saray, Kiev'in kazanmasını istemiyor
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı generalden Zelenskiy’e tepki: Halkı kandırmaya çalışıyor
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman bakandan itiraf: Ukrayna harcamaları yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Fransız Senatör: Bir yılda ürettiğimiz mühimmatı Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
20:20
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Avrupa ve NATO olarak hava savunmayı gözden kaçırmışız
20:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail'den doktorlara çağrı: Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapmayın
20:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaşın ilerlemesi siyaset yapmaya engel mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'AK Parti deprem bölgesinde mevcut adayları göstermedi'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Grammy ödüllü opera sanatçısı Bülent Bezdüz'ün hikayesi
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li analist Kwiatkowski: İnsanları vurmaktan hoşlanan sosyopatlar
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı’ndan Ukrayna’ya ret
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Almanya’ya böyle yalvardı: Aylardır çılgınca, büyük bir mühimmat sıkıntısı yaşanıyor
18:09
1 dk
SESLİ HABER
Fransa için böyle dedi: ‘Orman kanunundan’ vazgeçemiyor
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Fransa’nın gizli görevlendirmesi ortaya çıktı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Hakan Fidan’ın sözleri için böyle konuştu: ABD, Türkiye’nin çağrılarına kulak vermiyor
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Siyaset Bilimci Kasem: Savaş çoktan kaybedildi ve Rusya güçleniyor
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240119/baglantisizlar-hareketi-toplantisinda-yilmaz-turkiye-dunyada-barisi-desteklemeye-devam-edecek-1079824454.html
Bağlantısızlar Hareketi toplantısında Yılmaz: Türkiye, dünyada barışı desteklemeye devam edecek
Bağlantısızlar Hareketi toplantısında Yılmaz: Türkiye, dünyada barışı desteklemeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada “Türkiye, geniş... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T16:11+0300
2024-01-19T16:11+0300
dünya
bağlantısızlar hareketi
azerbaycan
türkiye
cevdet yılmaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/13/1079824098_0:60:3430:1989_1920x0_80_0_0_344fe7958c955e34a20ecdc2d20d0778.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün geldiği Uganda’da temaslarını sürdürüyor. Yılmaz Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nin açılışına katıldı. NAM başkanlığındaki önemli rolünü başarıyla tamamlayan Azerbaycan'a da Türkiye'nin içten tebriklerini ileten Yılmaz, “Bağlantısızlar Hareketi, tarihi boyunca barışçıl, adil ve güvenilir bir uluslararası düzenin önde gelen sancaktarlarından biri olmuştur. Aradan geçen 60 yıl içinde dünya birçok vahşete ve şiddetli çatışmaya tanık olmuştur. Bununla birlikte, İsrail'in Gazze'ye ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılarının 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yaşattığı yıkım, birçok açıdan daha önce hiç görülmemiştir. BM Güvenlik Konseyi, yapısında var olan kusurları nedeniyle felç olmuş ve ateşkes için ‘çağrı’ bile yapamamıştır. Neyse ki, uluslararası toplumun ezici çoğunluğu bu adaletsizliği reddetmektedir. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik eylemleriyle ilgili olarak, Güney Afrika tarafından ‘Soykırım Sözleşmesi’ kapsamında İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan dava sürecini ve yakın geçmişte yapılan duruşmaları yakından takip etmekteyiz. Devam eden yardım çabalarına gelecek olursak, Türkiye, El Ariş'e hava ve deniz yoluyla 6 bin tona yakın yardım yaparak, Gazze'ye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştırmada önde gelen ülkeler arasında yer almıştır. Ortaya çıkan kriz bir hususu açıkça ortaya koymuştur: İsrail-Filistin çatışmasını çözmeden Orta Doğu'da kalıcı bir barış olamaz. Kalıcı çözümün ancak başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarını esas alan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devletinin kurulmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesinin önlenmesi de bir diğer önceliktir. Bu, durumu kontrol altında tutmak için hem bölge içinde hem de ötesinde tüm ilgili taraflara ana mesajımızdır” ifadelerini kullandı.Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:'Daha adil ve hakkaniyetli bir dünya mümkündür'Barış ve güvenliğin kalkınmanın temel direklerinden olduğunu kaydeden Yılmaz, “Hepinizin bildiği gibi terörizm, ortak geleceğimizi tehdit eden, kalkınmanın ve demokrasinin önündeki küresel zorluklardan biridir. PKK, FETÖ, DEAŞ ve El Kaide gibi çok sayıda terör örgütüne karşı uzun zamandır aynı anda mücadele vermekteyiz. Tüm terör örgütlerinin kalıcı olarak ortadan kaldırılması, Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejisinin başlıca bileşenidir. Bölgemizde barışın ve güvenliğin temin edilmesi için de bu bir gerekliliktir. Terörle mücadelenin tutarlı ve uzun vadeli uluslararası işbirliği gerektirdiğinin bilincinde olarak, terörle ortak mücadelemizde, terörün tüm biçim ve tezahürlerine karşı küresel düzeyde eyleme geçilmesini teminen ön saflarda olmaya devam edeceğiz” dedi.Uganda tarafından zirve için seçtiği 'Ortak Küresel Refah İçin İşbirliğinin Güçlendirilmesi' temasının Türkiye'nin dış ilişkilerindeki vizyonu ve arzusuyla tam olarak örtüşmekte olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasını şu şekilde tamamladı:
https://sputniknews.com.tr/20240119/erdogan-batili-ulkelerin-artik-hicbir-inandiriciligi-kalmadi-fasist-yuzleri-ortaya-cikti-1079823867.html
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/13/1079824098_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_e332ed81a4c88946c8de52d50c59eb32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bağlantısızlar hareketi, azerbaycan, türkiye, cevdet yılmaz
bağlantısızlar hareketi, azerbaycan, türkiye, cevdet yılmaz

Bağlantısızlar Hareketi toplantısında Yılmaz: Türkiye, dünyada barışı desteklemeye devam edecek

16:11 19.01.2024
© İHA-AW123598Cevdet Yılmaz, Bağlantısızlar hareketi
Cevdet Yılmaz, Bağlantısızlar hareketi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© İHA-AW123598
Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada “Türkiye, geniş diplomatik ağı ve siyasi kararlılığıyla, Afrika, Asya ve Latin Amerika’da sorun çözücü, sistem iyileştirici ve dönüştürücü bir aktördür” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün geldiği Uganda’da temaslarını sürdürüyor. Yılmaz Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nin açılışına katıldı.
NAM başkanlığındaki önemli rolünü başarıyla tamamlayan Azerbaycan'a da Türkiye'nin içten tebriklerini ileten Yılmaz, “Bağlantısızlar Hareketi, tarihi boyunca barışçıl, adil ve güvenilir bir uluslararası düzenin önde gelen sancaktarlarından biri olmuştur. Aradan geçen 60 yıl içinde dünya birçok vahşete ve şiddetli çatışmaya tanık olmuştur. Bununla birlikte, İsrail'in Gazze'ye ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılarının 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yaşattığı yıkım, birçok açıdan daha önce hiç görülmemiştir. BM Güvenlik Konseyi, yapısında var olan kusurları nedeniyle felç olmuş ve ateşkes için ‘çağrı’ bile yapamamıştır. Neyse ki, uluslararası toplumun ezici çoğunluğu bu adaletsizliği reddetmektedir. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik eylemleriyle ilgili olarak, Güney Afrika tarafından ‘Soykırım Sözleşmesi’ kapsamında İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan dava sürecini ve yakın geçmişte yapılan duruşmaları yakından takip etmekteyiz. Devam eden yardım çabalarına gelecek olursak, Türkiye, El Ariş'e hava ve deniz yoluyla 6 bin tona yakın yardım yaparak, Gazze'ye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştırmada önde gelen ülkeler arasında yer almıştır. Ortaya çıkan kriz bir hususu açıkça ortaya koymuştur: İsrail-Filistin çatışmasını çözmeden Orta Doğu'da kalıcı bir barış olamaz. Kalıcı çözümün ancak başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarını esas alan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devletinin kurulmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesinin önlenmesi de bir diğer önceliktir. Bu, durumu kontrol altında tutmak için hem bölge içinde hem de ötesinde tüm ilgili taraflara ana mesajımızdır” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda BM, Ukrayna ve Rusya ile ek önlemler üzerinde çalışmaktayız. Diğer taraftan, ‘Afrika sorunlarına Afrika çözümleri’ ilkemiz doğrultusunda Afrika kıtasının refah ve istikrarına katkıda bulunacağız. Ancak bunu başarmak için Sudan, Libya, Somali ve başka yerlerde güvenlik ve istikrarın yeniden canlandırılmasını sağlamamız gerekmektedir. Türkiye, geniş diplomatik ağı ve siyasi kararlılığıyla, Afrika, Asya ve Latin Amerika’da sorun çözücü, sistem iyileştirici ve dönüştürücü bir aktördür”

'Daha adil ve hakkaniyetli bir dünya mümkündür'

Barış ve güvenliğin kalkınmanın temel direklerinden olduğunu kaydeden Yılmaz, “Hepinizin bildiği gibi terörizm, ortak geleceğimizi tehdit eden, kalkınmanın ve demokrasinin önündeki küresel zorluklardan biridir. PKK, FETÖ, DEAŞ ve El Kaide gibi çok sayıda terör örgütüne karşı uzun zamandır aynı anda mücadele vermekteyiz. Tüm terör örgütlerinin kalıcı olarak ortadan kaldırılması, Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejisinin başlıca bileşenidir. Bölgemizde barışın ve güvenliğin temin edilmesi için de bu bir gerekliliktir. Terörle mücadelenin tutarlı ve uzun vadeli uluslararası işbirliği gerektirdiğinin bilincinde olarak, terörle ortak mücadelemizde, terörün tüm biçim ve tezahürlerine karşı küresel düzeyde eyleme geçilmesini teminen ön saflarda olmaya devam edeceğiz” dedi.
Uganda tarafından zirve için seçtiği 'Ortak Küresel Refah İçin İşbirliğinin Güçlendirilmesi' temasının Türkiye'nin dış ilişkilerindeki vizyonu ve arzusuyla tam olarak örtüşmekte olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

Kalkınma ve insani yardımda öncü ülkelerden biri olan Türkiye, kimseyi geride bırakmama ilkesiyle bölgesi ve ötesiyle dayanışmasını sürdürecektir. BM'nin kalbinde yer alan uluslararası toplumun adil, etkili ve güçlendirilmiş çok taraflılık çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya beşten büyüktür’ sloganından ilham almıştır. Daha adil ve hakkaniyetli bir dünya mümkündür. Sonuç olarak, sizi temin ederim ki Türkiye, Bağlantısızlar Hareketi üyelerini dünya çapında sürdürülebilir barış, istikrar ve kalkınma arayışlarında desteklemeye devam edecektir”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
16:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала