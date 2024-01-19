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https://sputniknews.com.tr/20240119/almanyada-cifte-vatandasligi-kolaylastiran-tasari-yasalasti-1079825618.html
Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı yasalaştı
Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı yasalaştı
Almanya’da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı, Meclisten geçerek yasalaştı. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T16:56+0300
2024-01-19T16:56+0300
dünya
almanya
vatandaşlık
düzenleme
çifte vatandaşlık
vatandaşlık yasası
nancy faeser
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Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümetince hazırlanan "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" başlıklı tasarı için 382 kabul oyu kullanıldı.Tasarı için 234 'hayır' oyu verilirken 23 milletvekili ise çekimser kaldı.Federal Mecliste tasarıyla ilgili söz alan Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, aşırı sağa karşı kararlı bir duruş sergilenmesini isteyerek, "Güçlü bir anayasamız, güçlü kurumlarımız ve güçlü bir sivil toplumumuz var ancak sonsuzluğun garantisi yok. Her şey kararlılıkla savunulmalıdır" ifadelerini kullandı.Yeşiller Partili Milletvekili Canan Bayram da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) göçmenleri sınır dışı etme planları yaptığı dönemde bu tasarıyı onaylamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Özgür ve eşit şekilde bir arada duran ve nereden gelirseniz gelin ait olabileceğiniz bir toplumu savunuyoruz. Böylece nihayet ülkemizdeki çeşitliliğin hakkını veriyor ve bugüne kadar pek çok insanın vatandaşlığa geçmesini engelleyen bir bariyeri yıkıyoruz" diye konuştu.'Modern bir göç yasası oluşturduk'İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı yazılı açıklamada, yasanın kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Reformumuz, modern bir Almanya'ya bağlılığımızın bir göstergesidir. Çeşitlilik arz eden toplumumuzun hakkını veren modern bir göç yasası oluşturduk” değerlendirmesinde bulundu.Kabul edilen yeni reformla göçmenlere “Siz, Almanya'ya aitsiniz” mesajının verildiğini kaydeden Faser, vatandaşlığa geçişin Almanya'ya en güçlü bağlılık olduğunu vurguladı.Yasanın Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.'Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu Yasası'Kamuoyunda 'çifte vatandaşlık yasası' olarak bilinen Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu Yasası'yla Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi, 8 yıldan 5 yıla indirildi.Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürüldü.Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan 'opsiyon modeli' tamamen kaldırılmış oldu.Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek. Alman vatandaşlığına geçiş için ayrıca kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor.Misafir işçi jenerasyonu yani 1960'larda Almanya'ya gelen Türk işçiler ile son 2 yılda 20 ay tam gün çalışan yabancılar ve tam gün çalışan kişilerin yabancı eşleri bundan muaf tutulacak. Misafir işçi jenerasyonu için Alman vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240118/turklerin-gozu-almanyanin-yarin-alacagi-kararda-vatandaslik-sartlari-ne-olacak-1079771831.html
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Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı yasalaştı

16:56 19.01.2024
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© AA
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Almanya’da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı, Meclisten geçerek yasalaştı.
Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümetince hazırlanan "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" başlıklı tasarı için 382 kabul oyu kullanıldı.
Tasarı için 234 'hayır' oyu verilirken 23 milletvekili ise çekimser kaldı.
Federal Mecliste tasarıyla ilgili söz alan Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, aşırı sağa karşı kararlı bir duruş sergilenmesini isteyerek, "Güçlü bir anayasamız, güçlü kurumlarımız ve güçlü bir sivil toplumumuz var ancak sonsuzluğun garantisi yok. Her şey kararlılıkla savunulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Yeşiller Partili Milletvekili Canan Bayram da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) göçmenleri sınır dışı etme planları yaptığı dönemde bu tasarıyı onaylamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Özgür ve eşit şekilde bir arada duran ve nereden gelirseniz gelin ait olabileceğiniz bir toplumu savunuyoruz. Böylece nihayet ülkemizdeki çeşitliliğin hakkını veriyor ve bugüne kadar pek çok insanın vatandaşlığa geçmesini engelleyen bir bariyeri yıkıyoruz" diye konuştu.

'Modern bir göç yasası oluşturduk'

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı yazılı açıklamada, yasanın kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Reformumuz, modern bir Almanya'ya bağlılığımızın bir göstergesidir. Çeşitlilik arz eden toplumumuzun hakkını veren modern bir göç yasası oluşturduk” değerlendirmesinde bulundu.
Kabul edilen yeni reformla göçmenlere “Siz, Almanya'ya aitsiniz” mesajının verildiğini kaydeden Faser, vatandaşlığa geçişin Almanya'ya en güçlü bağlılık olduğunu vurguladı.
Yasanın Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

'Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu Yasası'

Kamuoyunda 'çifte vatandaşlık yasası' olarak bilinen Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu Yasası'yla Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi, 8 yıldan 5 yıla indirildi.
Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürüldü.
Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan 'opsiyon modeli' tamamen kaldırılmış oldu.
Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek. Alman vatandaşlığına geçiş için ayrıca kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor.
Misafir işçi jenerasyonu yani 1960'larda Almanya'ya gelen Türk işçiler ile son 2 yılda 20 ay tam gün çalışan yabancılar ve tam gün çalışan kişilerin yabancı eşleri bundan muaf tutulacak. Misafir işçi jenerasyonu için Alman vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.
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