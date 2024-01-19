https://sputniknews.com.tr/20240119/abdde-kresin-tahliye-edilmesinden-dakikalar-sonra-binada-patlama-1079836670.html
ABD’de kreşin tahliye edilmesinden dakikalar sonra binada patlama
ABD’de kreşin tahliye edilmesinden dakikalar sonra binada patlama
ABD’de gaz sızıntısı tespit edilen bina ve bitişiğindeki kreşin tahliye edilmesinden yaklaşık 15 dakika sonra patlama meydana geldi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T20:07+0300
2024-01-19T20:07+0300
2024-01-19T20:07+0300
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ABD’nin başkenti Washington DC'de dün yerel saatle 10.00 sıralarında Anacostia semtinde gaz sızıntısı yaşandı.Bir bina ve bitişiğindeki 16 çocuğun bulunduğu kreş, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından tahliye edildi. Tahliyeden yaklaşık 15 dakika sonra binada 2 kez patlama geldi. Patlamaların ardından yangın çıkan binadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Washington itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, etrafa saçılan molozların isabet ettiği 1 kişinin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Olayda kreşin camlarının patladığı, dakikalar önce dışarı çıkarılan çocukların durumunun ise iyi olduğu ifade edildi. Marketin bulunduğu bina patlamanın şiddetiyle yıkılırken, çevresindeki 2 binada da hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından saatler sonra kontrol altına alındı. 'Hızlı müdahale hayat kurtardı' Belediye Başkanı Muriel Bowser, itfaiyecilerin hızlı müdahalesinin hayat kurtardığını ve büyük bir trajediyi önlediğini söyledi. Bowser, "Herkesi dışarı çıkararak gerekli kararı verdikleri için itfaiyecilere minnettarız. Çocuklar binada olsaydı kesinlikle zarar göreceklerdi. Bugün çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/abd-kanada-sinirinda-patlama-1077686228.html
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abd, abd, kreş
ABD’de kreşin tahliye edilmesinden dakikalar sonra binada patlama
ABD’de gaz sızıntısı tespit edilen bina ve bitişiğindeki kreşin tahliye edilmesinden yaklaşık 15 dakika sonra patlama meydana geldi.
ABD’nin başkenti Washington DC'de dün yerel saatle 10.00 sıralarında Anacostia semtinde gaz sızıntısı yaşandı.
Bir bina ve bitişiğindeki 16 çocuğun bulunduğu kreş, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından tahliye edildi. Tahliyeden yaklaşık 15 dakika sonra binada 2 kez patlama geldi.
Patlamaların ardından yangın çıkan binadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Washington itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, etrafa saçılan molozların isabet ettiği 1 kişinin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Olayda kreşin camlarının patladığı, dakikalar önce dışarı çıkarılan çocukların durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.
Marketin bulunduğu bina patlamanın şiddetiyle yıkılırken, çevresindeki 2 binada da hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından saatler sonra kontrol altına alındı.
'Hızlı müdahale hayat kurtardı'
Belediye Başkanı Muriel Bowser, itfaiyecilerin hızlı müdahalesinin hayat kurtardığını ve büyük bir trajediyi önlediğini söyledi. Bowser, "Herkesi dışarı çıkararak gerekli kararı verdikleri için itfaiyecilere minnettarız. Çocuklar binada olsaydı kesinlikle zarar göreceklerdi. Bugün çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.