https://sputniknews.com.tr/20231122/abd-kanada-sinirinda-patlama-1077686228.html

ABD-Kanada sınırında patlama

ABD-Kanada sınırında patlama

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

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ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlama sonrası araçta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, köprü geçişlere kapatıldı.Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.Niagara Nehri Belediye Başkanı, ABD-Kanada sınırındaki uluslararası bağlantı olan Rainbow Köprüsü’nden geçen bir aracın karıştığı olay nedeniyle iki ülke arasındaki geçişlerin durdurulduğunu söyledi.Belediyeden yapılan açıklamada, "Rainbow Köprüsü şu anda bir sonraki duyuruya kadar kapalıdır" ifadesine yer verildi.Yerel gazete olan Niagara, olayın ABD tarafındaki denetim alanında bir aracın patlamasından kaynaklandığını aktardı.New York Valisi Kathy Hochul yaptığı açıklamada, patlamayı doğrulayarak, "Kolluk kuvvetleri ve acil müdahale ekipleriyle görüşmek üzere Buffalo'ya gidiyorum ve daha fazla bilgi edindiğimde New Yorkluları bilgilendireceğim" dedi.Patlamanın meydana geldiği köprü, Kanada’nın Ontario kenti ile ABD’nin New York kentini birbirine bağlıyor. Köprü ayrıca dünyaca ünlü Niagara Şelalesi’nin bulunduğu bölgede yer alıyor.

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