https://sputniknews.com.tr/20240118/yesilcam-guzeli-serpil-orumcer-fotograflarini-200-liraya-satiyor-1079773552.html
Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer fotoğraflarını 200 liraya satıyor
Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer fotoğraflarını 200 liraya satıyor
Yeşilçam'ın ünlü simalarından Serpil Örümcer, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda fotoğraflarını 200 liraya sattığını duyurdu. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T10:41+0300
2024-01-18T10:41+0300
2024-01-18T11:30+0300
yaşam
yeşilçam
serpil örümcer
berkant
geçim
ekonomi
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1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la evlenmişti.Daha önce de geçim sıkıntısı yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Örümcer, sosyal medya hesabında bir video yayınladı.Ünlü sanatçı "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.Bakanlık harekete geçtiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, "Yeşilçam'ın önemli isimlerinden" Serpil Örümcer'e yardım eli uzattığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından bakanlık harekete geçti.Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.'Çalışmanın ayıbı yok'Yıllar önce sanatçı, Accılar Ambarlı’da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyordu. Yaşadığı zorlukları anlatan Örümcer, kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek yetkililerden para yardımı istemek yerine kendisi için bir iş verilmesini talep etmişti.Örümcer, “Bir kızım var rahatsız, Berkant’tan iki de Allah bağışlasın torunum var. Onlar da okuyorlar tabi ben bunun altından biraz zor kalkıyorum. Bakırköy’de bir yerimiz vardı orayı yıktılar. Yıkınca ben ortada kaldım. O yıkılınca oranın belediye başkanı da bize yer göstermedi. Bizimle görüşmek zahmetinde bile bulunmadı. Ben çalışmayı seviyorum her ne olursa olsun çalışmanın ayıbı yoktur. Ben sanatçı da olsam ne olursam olayım ama çalışmanın ayıbı yok. Eş dost bana sahip çıktılar, yardımcı oluyorlar Allah razı olsun kendilerinden” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/gulben-ergen-yillarca-trafik-kazasi-diye-gecistirdim-diyerek-anlatti-bizim-bir-cinayetimiz-var-1079773248.html
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yeşilçam, serpil örümcer, berkant, geçim, ekonomi
yeşilçam, serpil örümcer, berkant, geçim, ekonomi
Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer fotoğraflarını 200 liraya satıyor
10:41 18.01.2024 (güncellendi: 11:30 18.01.2024)
Yeşilçam'ın ünlü simalarından Serpil Örümcer, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda fotoğraflarını 200 liraya sattığını duyurdu.
1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la evlenmişti.
Daha önce de geçim sıkıntısı yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Örümcer, sosyal medya hesabında bir video yayınladı.
Ünlü sanatçı "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, "Yeşilçam'ın önemli isimlerinden" Serpil Örümcer'e yardım eli uzattığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından bakanlık harekete geçti.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.
Yıllar önce sanatçı, Accılar Ambarlı’da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyordu. Yaşadığı zorlukları anlatan Örümcer, kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek yetkililerden para yardımı istemek yerine kendisi için bir iş verilmesini talep etmişti.
Örümcer, “Bir kızım var rahatsız, Berkant’tan iki de Allah bağışlasın torunum var. Onlar da okuyorlar tabi ben bunun altından biraz zor kalkıyorum. Bakırköy’de bir yerimiz vardı orayı yıktılar. Yıkınca ben ortada kaldım. O yıkılınca oranın belediye başkanı da bize yer göstermedi. Bizimle görüşmek zahmetinde bile bulunmadı. Ben çalışmayı seviyorum her ne olursa olsun çalışmanın ayıbı yoktur. Ben sanatçı da olsam ne olursam olayım ama çalışmanın ayıbı yok. Eş dost bana sahip çıktılar, yardımcı oluyorlar Allah razı olsun kendilerinden” dedi.