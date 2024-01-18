Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer fotoğraflarını 200 liraya satıyor

Türkiye
CANLI YAYIN | Lavrov: Zelenskiy giderek Batılı sponsorlarının ellerinden kayıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Muz kabuğu 11 derdimize deva ama bunların içinde serotonin yok'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TBMM'de terör gündemi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tüketicinin şeffaflık ve etik hakları neler?
12:05
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
19:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Üç büyük kulübün görüş açıklarken nötr kalması gerekiyor'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL
Sergey Lavrov özel yayını
11:08
87 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:30
60 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240118/yesilcam-guzeli-serpil-orumcer-fotograflarini-200-liraya-satiyor-1079773552.html
Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer fotoğraflarını 200 liraya satıyor
Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer fotoğraflarını 200 liraya satıyor
Yeşilçam'ın ünlü simalarından Serpil Örümcer, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda fotoğraflarını 200 liraya sattığını duyurdu. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T10:41+0300
2024-01-18T11:30+0300
yaşam
yeşilçam
serpil örümcer
berkant
geçim
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079773395_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_213b121ed0ca236e6024165b460b605f.jpg
1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la evlenmişti.Daha önce de geçim sıkıntısı yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Örümcer, sosyal medya hesabında bir video yayınladı.Ünlü sanatçı "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.Bakanlık harekete geçtiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, "Yeşilçam'ın önemli isimlerinden" Serpil Örümcer'e yardım eli uzattığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından bakanlık harekete geçti.Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.'Çalışmanın ayıbı yok'Yıllar önce sanatçı, Accılar Ambarlı’da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyordu. Yaşadığı zorlukları anlatan Örümcer, kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek yetkililerden para yardımı istemek yerine kendisi için bir iş verilmesini talep etmişti.Örümcer, “Bir kızım var rahatsız, Berkant’tan iki de Allah bağışlasın torunum var. Onlar da okuyorlar tabi ben bunun altından biraz zor kalkıyorum. Bakırköy’de bir yerimiz vardı orayı yıktılar. Yıkınca ben ortada kaldım. O yıkılınca oranın belediye başkanı da bize yer göstermedi. Bizimle görüşmek zahmetinde bile bulunmadı. Ben çalışmayı seviyorum her ne olursa olsun çalışmanın ayıbı yoktur. Ben sanatçı da olsam ne olursam olayım ama çalışmanın ayıbı yok. Eş dost bana sahip çıktılar, yardımcı oluyorlar Allah razı olsun kendilerinden” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/gulben-ergen-yillarca-trafik-kazasi-diye-gecistirdim-diyerek-anlatti-bizim-bir-cinayetimiz-var-1079773248.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079773395_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_ed3ba6a297e9e476bc07d5d51263be23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeşilçam, serpil örümcer, berkant, geçim, ekonomi
yeşilçam, serpil örümcer, berkant, geçim, ekonomi

Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer fotoğraflarını 200 liraya satıyor

10:41 18.01.2024 (güncellendi: 11:30 18.01.2024)
© Fotoğraf : InstagramSerpil Örümcer
Serpil Örümcer - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Yeşilçam'ın ünlü simalarından Serpil Örümcer, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda fotoğraflarını 200 liraya sattığını duyurdu.
1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la evlenmişti.
Daha önce de geçim sıkıntısı yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Örümcer, sosyal medya hesabında bir video yayınladı.
Ünlü sanatçı "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, "Yeşilçam'ın önemli isimlerinden" Serpil Örümcer'e yardım eli uzattığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından bakanlık harekete geçti.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

'Çalışmanın ayıbı yok'

Yıllar önce sanatçı, Accılar Ambarlı’da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyordu. Yaşadığı zorlukları anlatan Örümcer, kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek yetkililerden para yardımı istemek yerine kendisi için bir iş verilmesini talep etmişti.
Örümcer, “Bir kızım var rahatsız, Berkant’tan iki de Allah bağışlasın torunum var. Onlar da okuyorlar tabi ben bunun altından biraz zor kalkıyorum. Bakırköy’de bir yerimiz vardı orayı yıktılar. Yıkınca ben ortada kaldım. O yıkılınca oranın belediye başkanı da bize yer göstermedi. Bizimle görüşmek zahmetinde bile bulunmadı. Ben çalışmayı seviyorum her ne olursa olsun çalışmanın ayıbı yoktur. Ben sanatçı da olsam ne olursam olayım ama çalışmanın ayıbı yok. Eş dost bana sahip çıktılar, yardımcı oluyorlar Allah razı olsun kendilerinden” dedi.
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
YAŞAM
Gülben Ergen 'yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim' diyerek anlattı: 'Bizim bir cinayetimiz var'
10:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала