https://sputniknews.com.tr/20240118/yesilcam-guzeli-serpil-orumcer-fotograflarini-200-liraya-satiyor-1079773552.html

Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer fotoğraflarını 200 liraya satıyor

Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer fotoğraflarını 200 liraya satıyor

Yeşilçam'ın ünlü simalarından Serpil Örümcer, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda fotoğraflarını 200 liraya sattığını duyurdu. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T10:41+0300

2024-01-18T10:41+0300

2024-01-18T11:30+0300

yaşam

yeşilçam

serpil örümcer

berkant

geçim

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079773395_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_213b121ed0ca236e6024165b460b605f.jpg

1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la evlenmişti.Daha önce de geçim sıkıntısı yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Örümcer, sosyal medya hesabında bir video yayınladı.Ünlü sanatçı "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.Bakanlık harekete geçtiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, "Yeşilçam'ın önemli isimlerinden" Serpil Örümcer'e yardım eli uzattığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından bakanlık harekete geçti.Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.'Çalışmanın ayıbı yok'Yıllar önce sanatçı, Accılar Ambarlı’da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyordu. Yaşadığı zorlukları anlatan Örümcer, kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek yetkililerden para yardımı istemek yerine kendisi için bir iş verilmesini talep etmişti.Örümcer, “Bir kızım var rahatsız, Berkant’tan iki de Allah bağışlasın torunum var. Onlar da okuyorlar tabi ben bunun altından biraz zor kalkıyorum. Bakırköy’de bir yerimiz vardı orayı yıktılar. Yıkınca ben ortada kaldım. O yıkılınca oranın belediye başkanı da bize yer göstermedi. Bizimle görüşmek zahmetinde bile bulunmadı. Ben çalışmayı seviyorum her ne olursa olsun çalışmanın ayıbı yoktur. Ben sanatçı da olsam ne olursam olayım ama çalışmanın ayıbı yok. Eş dost bana sahip çıktılar, yardımcı oluyorlar Allah razı olsun kendilerinden” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240118/gulben-ergen-yillarca-trafik-kazasi-diye-gecistirdim-diyerek-anlatti-bizim-bir-cinayetimiz-var-1079773248.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeşilçam, serpil örümcer, berkant, geçim, ekonomi