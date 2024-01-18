https://sputniknews.com.tr/20240118/gulben-ergen-yillarca-trafik-kazasi-diye-gecistirdim-diyerek-anlatti-bizim-bir-cinayetimiz-var-1079773248.html
Gülben Ergen 'yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim' diyerek anlattı: 'Bizim bir cinayetimiz var'
Gülben Ergen 'yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim' diyerek anlattı: 'Bizim bir cinayetimiz var'
Gökhan Çınar’ın YouTube'da yayınladığı Katarsis'in yeni konuğu ünlü şarkıcı Gülben Ergen oldu. Ergen çocukluğu hakkında konuşurken, 'Yıllarca trafik kazası... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T10:36+0300
2024-01-18T10:36+0300
2024-01-18T10:36+0300
yaşam
gülben ergen
aile
cinayet
kardeş
ağabey
katarsis
psikoloji
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Gülben Ergen, Gökhan Çınar’ın YouTube'da yayınladığı Katarsis'in konuğu oldu.Ergen programda hayatı boyunca yaşadığı zorlukları ve çocukluluğundaki zor anlarını anlattı.Annesi ve babasıyla ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlatan Gülben Ergen abisiyle anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Ben 18 yaşındaydım abim 23 yaşındaydı. Benim abim çok güzeldi. Yani onun ölmesi olacak şey değil" ifadeleriyle gençlik anılarını anlatan Ergen, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220509/sahnede-fenalasan-gulben-ergen-meslek-hayatimda-ilk-kez-yasadim-1056206364.html
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gülben ergen, aile, cinayet, kardeş, ağabey, katarsis, psikoloji
gülben ergen, aile, cinayet, kardeş, ağabey, katarsis, psikoloji
Gülben Ergen 'yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim' diyerek anlattı: 'Bizim bir cinayetimiz var'
Gökhan Çınar’ın YouTube'da yayınladığı Katarsis'in yeni konuğu ünlü şarkıcı Gülben Ergen oldu. Ergen çocukluğu hakkında konuşurken, 'Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim' dedi ve 'Bizim bir cinayetimiz var' diyerek başından geçenleri anlattı.
Gülben Ergen, Gökhan Çınar’ın YouTube'da yayınladığı Katarsis'in konuğu oldu.
Ergen programda hayatı boyunca yaşadığı zorlukları ve çocukluluğundaki zor anlarını anlattı.
Annesi ve babasıyla ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlatan Gülben Ergen abisiyle anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Ben 18 yaşındaydım abim 23 yaşındaydı. Benim abim çok güzeldi. Yani onun ölmesi olacak şey değil" ifadeleriyle gençlik anılarını anlatan Ergen, şunları söyledi:
"Abimi kaybettiğimde toparlayamadım. Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim abimi en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu bizim bir cinayetimiz var yani."