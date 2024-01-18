https://sputniknews.com.tr/20240118/gulben-ergen-yillarca-trafik-kazasi-diye-gecistirdim-diyerek-anlatti-bizim-bir-cinayetimiz-var-1079773248.html

Gülben Ergen 'yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim' diyerek anlattı: 'Bizim bir cinayetimiz var'

Gülben Ergen 'yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim' diyerek anlattı: 'Bizim bir cinayetimiz var'

Gökhan Çınar’ın YouTube'da yayınladığı Katarsis'in yeni konuğu ünlü şarkıcı Gülben Ergen oldu. Ergen çocukluğu hakkında konuşurken, 'Yıllarca trafik kazası... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T10:36+0300

2024-01-18T10:36+0300

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yaşam

gülben ergen

aile

cinayet

kardeş

ağabey

katarsis

psikoloji

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Gülben Ergen, Gökhan Çınar’ın YouTube'da yayınladığı Katarsis'in konuğu oldu.Ergen programda hayatı boyunca yaşadığı zorlukları ve çocukluluğundaki zor anlarını anlattı.Annesi ve babasıyla ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlatan Gülben Ergen abisiyle anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Ben 18 yaşındaydım abim 23 yaşındaydı. Benim abim çok güzeldi. Yani onun ölmesi olacak şey değil" ifadeleriyle gençlik anılarını anlatan Ergen, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220509/sahnede-fenalasan-gulben-ergen-meslek-hayatimda-ilk-kez-yasadim-1056206364.html

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gülben ergen, aile, cinayet, kardeş, ağabey, katarsis, psikoloji