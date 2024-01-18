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Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK kararı Resmi Gazete’de
Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK kararı Resmi Gazete’de
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK Genel Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan HSK Genel Kurulu kararınca, Yargıtay üyeliğine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça seçildi.
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resmi gazete, yargıtay, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hakimler ve savcılar yüksek kurulu (hsyk)
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Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK kararı Resmi Gazete’de

02:08 18.01.2024
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK Genel Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan HSK Genel Kurulu kararınca, Yargıtay üyeliğine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça seçildi.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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