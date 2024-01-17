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'Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine Seçme Kararı' Resmi Gazete'de
'Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine Seçme Kararı' Resmi Gazete'de
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinden Rıdvan Güleç’in seçilmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
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"Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine Seçme Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca 16 Ocak'ta seçim yapıldı.Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi.Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar oldu.
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'Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine Seçme Kararı' Resmi Gazete'de

00:41 17.01.2024 (güncellendi: 01:23 17.01.2024)
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AA
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinden Rıdvan Güleç’in seçilmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
"Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine Seçme Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca 16 Ocak'ta seçim yapıldı.
Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi.
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar oldu.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
TÜRKİYE
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
6 Ocak, 01:03
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