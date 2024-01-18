https://sputniknews.com.tr/20240118/vinc-zinciri-koptu-reklam-tabelasi-asan-isciler-10-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1079777425.html
Vinç zinciri koptu: Reklam tabelası asan işçiler 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
Vinç zinciri koptu: Reklam tabelası asan işçiler 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam tabelası asmak için vinç yardımıyla bir plazanın 10. katına çıktıkları öne sürülen 2 işçi, vinç zincirinin kopması sonucu... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T11:50+0300
2024-01-18T11:50+0300
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Bir reklam ajansında çalışan Halil Gül ve Hüsnü Akan, reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinç yardımı ile çıktı. Vinç zincirinin henüz belirlenemeyen bir nedenle kopmasıyla işçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen işçilerden Hüsnü Akan Bayraklı Şehir Hastanesine, Halil Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231012/yikim-sirasinda-bina-coktu-vinc-enkazin-altinda-kaldi-1076268619.html
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vinç, izmir, işçi
Vinç zinciri koptu: Reklam tabelası asan işçiler 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam tabelası asmak için vinç yardımıyla bir plazanın 10. katına çıktıkları öne sürülen 2 işçi, vinç zincirinin kopması sonucu aşağı düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçiler kurtarılamadı.
Bir reklam ajansında çalışan Halil Gül ve Hüsnü Akan, reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinç yardımı ile çıktı.
Vinç zincirinin henüz belirlenemeyen bir nedenle kopmasıyla işçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen işçilerden Hüsnü Akan Bayraklı Şehir Hastanesine, Halil Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.