https://sputniknews.com.tr/20231012/yikim-sirasinda-bina-coktu-vinc-enkazin-altinda-kaldi-1076268619.html
Yıkım sırasında bina çöktü: Vinç enkazın altında kaldı
Yıkım sırasında bina çöktü: Vinç enkazın altında kaldı
Hatay’da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinasının üzerine çöktü. İş makinası operatörü ölümden döndü. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T11:56+0300
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yaşam
video
vinç
hatay
yıkım
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’da binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.Antakya ilçesi Armutlu Mahallesi’nde Gündüz Caddesi’nde yıkım esnasında hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü.İş makinası operatörü kazada yara almazken binanın çökme anında yaşanan panik görüntülere yansıdı.
hatay
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Yıkım sırasında bina çöktü
Yıkım sırasında bina çöktü
2023-10-12T11:56+0300
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video, vinç, hatay, yıkım, видео
video, vinç, hatay, yıkım, видео
Yıkım sırasında bina çöktü: Vinç enkazın altında kaldı
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Hatay’da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinasının üzerine çöktü. İş makinası operatörü ölümden döndü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’da binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Antakya ilçesi Armutlu Mahallesi’nde Gündüz Caddesi’nde yıkım esnasında hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü.
İş makinası operatörü kazada yara almazken binanın çökme anında yaşanan panik görüntülere yansıdı.