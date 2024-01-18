Ertelenen uzay yolculuğu bu gece: 'Fırlatma için havanın yüzde 80 elverişli'

© AA / Tayfun Coşkun Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu © AA / Tayfun Coşkun

Ayrıntılar geliyor

Uzay yolculuğu ile ilgili SpaceX, 'fırlatma için havanın yüzde 80 elverişli' olduğunu ve fırlatma için tüm sistemlerin iyi durumda göründüğünü duyurdu.