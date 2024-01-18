https://sputniknews.com.tr/20240118/uzay-yolculugu-ile-ilgili-spacexden-aciklama-1079794262.html
Ertelenen uzay yolculuğu bu gece: 'Fırlatma için havanın yüzde 80 elverişli'
Ertelenen uzay yolculuğu bu gece: 'Fırlatma için havanın yüzde 80 elverişli'
Uzay yolculuğu ile ilgili SpaceX, 'fırlatma için havanın yüzde 80 elverişli' olduğunu ve fırlatma için tüm sistemlerin iyi durumda göründüğünü duyurdu. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T17:53+0300
2024-01-18T17:53+0300
2024-01-18T18:02+0300
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space x, son dakika
Ertelenen uzay yolculuğu bu gece: 'Fırlatma için havanın yüzde 80 elverişli'
17:53 18.01.2024 (güncellendi: 18:02 18.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Uzay yolculuğu ile ilgili SpaceX, 'fırlatma için havanın yüzde 80 elverişli' olduğunu ve fırlatma için tüm sistemlerin iyi durumda göründüğünü duyurdu.