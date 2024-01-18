https://sputniknews.com.tr/20240118/uzay-yolculugu-ertelenmisti-alper-gezeravci-uzaya-ne-zaman-gidecek-yeni-tarih-nereden-izlenecek-1079763974.html
Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelenmişti: Yeni fırlatma tarihi ve saati belli oldu
Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelenmişti: Yeni fırlatma tarihi ve saati belli oldu
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu için nefesler tutulmuş, gözler saat 01.11'e çevrilmişti. Gelen son bilgilere göre uçuş ertelendi... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T06:31+0300
2024-01-18T06:31+0300
2024-01-18T06:38+0300
yaşam
alper gezeravcı
mehmet fatih kacır
sanayi ve teknoloji bakanlığı
space x
dragon kapsülü
uzay
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
uzay aracı
iss
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078460486_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bfb598e8d5e1238057f1454b3a0aab4f.jpg
18 Ocak saat 01.11'de yapılması planlanan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı uzay yolculuğunun 19 Ocak’a ertelendiği açıklandı.Yaşanan erteleme sonrası SpaceX şunları ifade etti:SpaceX, fırlatmanın cuma günü TSİ 00.49'da yapılmasının planlandığını bildirdi.Fırlatma neden ertelendi?Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu 4 kişiden oluşan uzay ekibini taşıyacak SpaceX Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle yaşandığı iddia edildi.Bakandan açıklama geldiSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ertelenme ile ilgili olarak şunları aktardı:'Olağanüstü bir üstü bir durum değil'NTV canlı yayınına katılan gazeteci Hüseyin Günay, "Erteleme kapsülün iniş paraşütlerinde yaşanan bir hatadan gerçekleşti. Bu tarz testlerde yüzde 100 hatasız olması gerekiyor. SpaceX yetkilileri risk almak istemedi. Bu olağanüstü bir üstü bir durum değil" açıklamasını yaptı.İlk Türk astronot nasıl seçildi?Mayıs 2022'de 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı. Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi.Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.Ekipte kimler olacak?Axiom Space'in ISS'ye göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyorGezeravcı yanında neler götürecek?Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürecekler. Gezeravcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak.Alper Gezeravcı kimdir?2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır. F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.
https://sputniknews.com.tr/20240117/nasanin-aylardir-acamadigi-kutu-sonunda-incelendi-icinde-ornekler-bulunuyor-1079730625.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078460486_109:0:757:486_1920x0_80_0_0_41057142f359d9d1589d2051b18d5d2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ilk türk astronot nasıl seçildi, alper gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak, uzay yolculuğu türkiye, türkiyenin uzay yolculuğu ne zaman başlayacak, alper gezeravcı kiimdir, alper gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, alper gezeravcı uzayda ne yapacak
ilk türk astronot nasıl seçildi, alper gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak, uzay yolculuğu türkiye, türkiyenin uzay yolculuğu ne zaman başlayacak, alper gezeravcı kiimdir, alper gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, alper gezeravcı uzayda ne yapacak
Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelenmişti: Yeni fırlatma tarihi ve saati belli oldu
06:31 18.01.2024 (güncellendi: 06:38 18.01.2024)
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu için nefesler tutulmuş, gözler saat 01.11'e çevrilmişti. Gelen son bilgilere göre uçuş ertelendi. Uçuşun ertelenmesi ile ilgili SpaceX, "Axıom 3 uçuşu için 19 Ocak Cuma gününü hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.
18 Ocak saat 01.11'de yapılması planlanan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı uzay yolculuğunun 19 Ocak’a ertelendiği açıklandı.
Yaşanan erteleme sonrası SpaceX şunları ifade etti:
"Axıom 3 uçuşu için 19 Ocak Cuma gününü hedefliyoruz. Ek süre ekiplerimize fırlatma öncesi kontrol listelerini ve aracın veri analizlerini tamamlama fırsatı verecek."
SpaceX, fırlatmanın cuma günü TSİ 00.49'da yapılmasının planlandığını bildirdi.
Fırlatma neden ertelendi?
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu 4 kişiden oluşan uzay ekibini taşıyacak SpaceX Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ertelenme ile ilgili olarak şunları aktardı:
"Teknik kontrollerin bir kısmı fırlatmadan birkaç saat önceden yapılıyor. Bunların yarına kadar yapılması ön görülüyor. Bizlere ifade edilen doğrudan bir sorun yok. Roket sistemlerinin alt sistemlerin kontrollerinin tamamlanması için biraz daha zaman alacağı için ek süre gerekti. Takip edenler bunu bilirler. Uydu fırlatmamızda da görmüştük, son 1 dakikada bile ertelendiğini gördük. Heyecanımızı kaybetmeyelim. Bunlar havacılık ve uzay meraklıları için sürpriz değil. Ümit ediyoruz bu teknik kontroller tamamlanmış olsun. Aslolan bunun Türkiye geleceğine katacağı anlam"
'Olağanüstü bir üstü bir durum değil'
NTV canlı yayınına katılan gazeteci Hüseyin Günay, "Erteleme kapsülün iniş paraşütlerinde yaşanan bir hatadan gerçekleşti. Bu tarz testlerde yüzde 100 hatasız olması gerekiyor. SpaceX yetkilileri risk almak istemedi. Bu olağanüstü bir üstü bir durum değil" açıklamasını yaptı.
İlk Türk astronot nasıl seçildi?
Mayıs 2022'de 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı. Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi.
Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.
Axiom Space'in ISS'ye göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor
Gezeravcı yanında neler götürecek?
Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürecekler. Gezeravcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak.
2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır. F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.