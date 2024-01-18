https://sputniknews.com.tr/20240118/uzay-yolculugu-ertelenmisti-alper-gezeravci-uzaya-ne-zaman-gidecek-yeni-tarih-nereden-izlenecek-1079763974.html

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelenmişti: Yeni fırlatma tarihi ve saati belli oldu

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelenmişti: Yeni fırlatma tarihi ve saati belli oldu

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu için nefesler tutulmuş, gözler saat 01.11'e çevrilmişti. Gelen son bilgilere göre uçuş ertelendi... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T06:31+0300

2024-01-18T06:31+0300

2024-01-18T06:38+0300

yaşam

alper gezeravcı

mehmet fatih kacır

sanayi ve teknoloji bakanlığı

space x

dragon kapsülü

uzay

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

uzay aracı

iss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078460486_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bfb598e8d5e1238057f1454b3a0aab4f.jpg

18 Ocak saat 01.11'de yapılması planlanan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı uzay yolculuğunun 19 Ocak’a ertelendiği açıklandı.Yaşanan erteleme sonrası SpaceX şunları ifade etti:SpaceX, fırlatmanın cuma günü TSİ 00.49'da yapılmasının planlandığını bildirdi.Fırlatma neden ertelendi?Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu 4 kişiden oluşan uzay ekibini taşıyacak SpaceX Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle yaşandığı iddia edildi.Bakandan açıklama geldiSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ertelenme ile ilgili olarak şunları aktardı:'Olağanüstü bir üstü bir durum değil'NTV canlı yayınına katılan gazeteci Hüseyin Günay, "Erteleme kapsülün iniş paraşütlerinde yaşanan bir hatadan gerçekleşti. Bu tarz testlerde yüzde 100 hatasız olması gerekiyor. SpaceX yetkilileri risk almak istemedi. Bu olağanüstü bir üstü bir durum değil" açıklamasını yaptı.İlk Türk astronot nasıl seçildi?Mayıs 2022'de 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı. Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi.Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.Ekipte kimler olacak?Axiom Space'in ISS'ye göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyorGezeravcı yanında neler götürecek?Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürecekler. Gezeravcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak.Alper Gezeravcı kimdir?2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır. F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

https://sputniknews.com.tr/20240117/nasanin-aylardir-acamadigi-kutu-sonunda-incelendi-icinde-ornekler-bulunuyor-1079730625.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilk türk astronot nasıl seçildi, alper gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak, uzay yolculuğu türkiye, türkiyenin uzay yolculuğu ne zaman başlayacak, alper gezeravcı kiimdir, alper gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, alper gezeravcı uzayda ne yapacak