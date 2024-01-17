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NASA'nın aylardır açamadığı kutu sonunda incelendi: İçinde örnekler bulunuyor
NASA'nın aylardır açamadığı kutu sonunda incelendi: İçinde örnekler bulunuyor
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu asteroidinden aldığı kaya ve toz örnekleri içeren kapsüllerden birindeki sıkışmış vidaların... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T08:08+0300
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NASA, bilim insanlarının aylarca süren çalışmalarının ardından Osiris-Rex'in örnek toplamakla görevli robotik kolunun gök cisminden aldığı kaya ve toz örneğini içeren saklama kabındaki 35 vidadan açılamayan son 2'sinin de söküldüğünü bildirdi.NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi, Uzay Maddeleri Araştırma ve Keşif Bilimi (ARES) Bölüm Başkanı Eileen Stansbery, "Mühendislerimiz ve bilim insanlarımız daha önce erişebildiğimiz 70 gramdan fazla maddeyi incelemenin yanı sıra bu engeli aşmamıza olanak tanıyan yeni araçlar tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için aylarca çalıştı" bilgisini verdi.Bilim insanları sıkışan vidalar sökülürken örnekleri kirletmeyecek veya hasar vermeyecek özel aletlerin kullanılması gerektiğine dikkati çekti.Bu amaçla kapsül üzerinde çalıştırılmasına onay verilen en sert metal olan yüksek kaliteli cerrahi paslanmaz çelikten iki yeni alet tasarlandı.Johnson Uzay Merkezi'nde Osiris-Rex Misyon Direktörü Dr. Nicole Lunning yaptığı açıklamada, "Asteroit örneğinin bilimsel değerini korumak için küratörlük tarafından onaylanmış malzemelerle sınırlı olma gibi bir tasarım sorununa ek olarak bu yeni araçların sızdırmaz kaptaki dar bir alanda çalışması gerektiğinden boyutları, ağırlıkları ve dönüş kapasiteleri konusunda da kısıtlamalar vardı" ifadelerini kullandı.Söz konusu iki aletin kullanılmadan önce ekip tarafından Johnson Uzay Merkezi'ndeki bir test laboratuvarında denendiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240115/var-olmamasi-gerekiyordu-bilim-insanlari-uzayda-devasa-bir-yapi-kesfetti-1079646907.html
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), toz, toz bulutu, uzay, kutu
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), toz, toz bulutu, uzay, kutu

NASA'nın aylardır açamadığı kutu sonunda incelendi: İçinde örnekler bulunuyor

08:08 17.01.2024
© Fotoğraf : Chandra/NASA/CXC/RIKEN/T. Sato et al/NuSTAR/Hubble/STScI2021 yılının en iyi uzay görüntüleri
2021 yılının en iyi uzay görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© Fotoğraf : Chandra/NASA/CXC/RIKEN/T. Sato et al/NuSTAR/Hubble/STScI
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu asteroidinden aldığı kaya ve toz örnekleri içeren kapsüllerden birindeki sıkışmış vidaların aylarca süren çalışma sonucunda açıldığını açıkladı.
NASA, bilim insanlarının aylarca süren çalışmalarının ardından Osiris-Rex'in örnek toplamakla görevli robotik kolunun gök cisminden aldığı kaya ve toz örneğini içeren saklama kabındaki 35 vidadan açılamayan son 2'sinin de söküldüğünü bildirdi.
NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi, Uzay Maddeleri Araştırma ve Keşif Bilimi (ARES) Bölüm Başkanı Eileen Stansbery, "Mühendislerimiz ve bilim insanlarımız daha önce erişebildiğimiz 70 gramdan fazla maddeyi incelemenin yanı sıra bu engeli aşmamıza olanak tanıyan yeni araçlar tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için aylarca çalıştı" bilgisini verdi.
Bilim insanları sıkışan vidalar sökülürken örnekleri kirletmeyecek veya hasar vermeyecek özel aletlerin kullanılması gerektiğine dikkati çekti.
Bu amaçla kapsül üzerinde çalıştırılmasına onay verilen en sert metal olan yüksek kaliteli cerrahi paslanmaz çelikten iki yeni alet tasarlandı.
Johnson Uzay Merkezi'nde Osiris-Rex Misyon Direktörü Dr. Nicole Lunning yaptığı açıklamada, "Asteroit örneğinin bilimsel değerini korumak için küratörlük tarafından onaylanmış malzemelerle sınırlı olma gibi bir tasarım sorununa ek olarak bu yeni araçların sızdırmaz kaptaki dar bir alanda çalışması gerektiğinden boyutları, ağırlıkları ve dönüş kapasiteleri konusunda da kısıtlamalar vardı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu iki aletin kullanılmadan önce ekip tarafından Johnson Uzay Merkezi'ndeki bir test laboratuvarında denendiği belirtildi.
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Var olmaması gerekiyordu: Bilim insanları uzayda devasa bir yapı keşfetti
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