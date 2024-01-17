https://sputniknews.com.tr/20240117/nasanin-aylardir-acamadigi-kutu-sonunda-incelendi-icinde-ornekler-bulunuyor-1079730625.html

NASA'nın aylardır açamadığı kutu sonunda incelendi: İçinde örnekler bulunuyor

NASA'nın aylardır açamadığı kutu sonunda incelendi: İçinde örnekler bulunuyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu asteroidinden aldığı kaya ve toz örnekleri içeren kapsüllerden birindeki sıkışmış vidaların... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T08:08+0300

2024-01-17T08:08+0300

2024-01-17T08:08+0300

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

toz

toz bulutu

uzay

kutu

yaşam

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NASA, bilim insanlarının aylarca süren çalışmalarının ardından Osiris-Rex'in örnek toplamakla görevli robotik kolunun gök cisminden aldığı kaya ve toz örneğini içeren saklama kabındaki 35 vidadan açılamayan son 2'sinin de söküldüğünü bildirdi.NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi, Uzay Maddeleri Araştırma ve Keşif Bilimi (ARES) Bölüm Başkanı Eileen Stansbery, "Mühendislerimiz ve bilim insanlarımız daha önce erişebildiğimiz 70 gramdan fazla maddeyi incelemenin yanı sıra bu engeli aşmamıza olanak tanıyan yeni araçlar tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için aylarca çalıştı" bilgisini verdi.Bilim insanları sıkışan vidalar sökülürken örnekleri kirletmeyecek veya hasar vermeyecek özel aletlerin kullanılması gerektiğine dikkati çekti.Bu amaçla kapsül üzerinde çalıştırılmasına onay verilen en sert metal olan yüksek kaliteli cerrahi paslanmaz çelikten iki yeni alet tasarlandı.Johnson Uzay Merkezi'nde Osiris-Rex Misyon Direktörü Dr. Nicole Lunning yaptığı açıklamada, "Asteroit örneğinin bilimsel değerini korumak için küratörlük tarafından onaylanmış malzemelerle sınırlı olma gibi bir tasarım sorununa ek olarak bu yeni araçların sızdırmaz kaptaki dar bir alanda çalışması gerektiğinden boyutları, ağırlıkları ve dönüş kapasiteleri konusunda da kısıtlamalar vardı" ifadelerini kullandı.Söz konusu iki aletin kullanılmadan önce ekip tarafından Johnson Uzay Merkezi'ndeki bir test laboratuvarında denendiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240115/var-olmamasi-gerekiyordu-bilim-insanlari-uzayda-devasa-bir-yapi-kesfetti-1079646907.html

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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), toz, toz bulutu, uzay, kutu