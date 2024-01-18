https://sputniknews.com.tr/20240118/ukrayna-ordusundan-moskova-ve-belgorod-bolgesine-saldirisi-girisimi-1079768149.html

Ukrayna ordusundan Moskova ve Belgorod bölgesine saldırısı girişimi

Ukrayna ordusundan Moskova ve Belgorod bölgesine saldırısı girişimi

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova ve Leningrad bölgelerinde iki insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek yok edildiğini duyururken, Belgorod bölgesine... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T09:28+0300

2024-01-18T09:28+0300

2024-01-18T09:28+0300

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ukrayna ordusu

moskova

moskova belediyesi

belgorod

insansız hava aracı (iha)

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Ukrayna ordusunun Belgorad’a yoğun füze saldırılarını sürdürdüğü kaydedilirken, bölge valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine 10 roketle saldırdığını, tüm roketlerin hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini bildirdi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından paylaştığı video mesajında, “Ukrayna ordusunun sabah saatlerinde Belgorod şehrine ve Belgorod ilçesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 10 roket kullanıldı. Tüm roketler, hava savunmamız tarafından başarıyla vuruldu” ifadesini kullandı.Moskova bölgesine İHA’lı saldırıRus hava savunma sistemlerinin Moskova bölgesi üzerinde bir İHA'yı imha ettiği kaydedilen Savunma Bakanlığı açıklamasında, aynı zamanda Leningrad bölgesinde de bir İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Podolsk civarında Moskova'ya doğru uçan İHA saldırısını püskürttüğünü bildirdi.Sobyanin, ilk verilere göre İHA enkazının düştüğü yerde herhangi bir hasar ve can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.Rus paraşüt timi Artyomovsk yakınında Ukrayna ordusunun mevkilerini ele geçirdiRusya Savunma Bakanlığı, Rus paraşütçülerin Artyomovsk şehrinin kuzeybatısında Ukrayna ordusunun müstahkem mevkilerine düzenledikleri bir saldırıyla kontrol altına aldığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “Donetsk istikametinde, Güney Askeri Gruba bağlı İvanov ve Yaroslav hava indirme birliklerinin taarruz birimleri, Rus ordusunun ön cephedeki konumunu iyileştirmeye devam ederek topçu desteğiyle gerçekleştirdikleri bir saldırı sonucu Ukrayna ordusunun Artyomovsk şehrinin kuzeybatısında bir müstahkem mevkiini ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Rus paraşütçülerin, Ukrayna ordusunun çok sayıda askerinin bulunduğu noktaları ve sığınakları tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi. Saldırıda topçu ateşinin yanı sıra, drone yardımlarıyla düşman pozisyonlarına bombaların atıldığı belirtildi. Bunun sonucunda, Rus güçlerinin Ukrayna ordusunun atış noktalarını etkisiz hale getirerek kontrol sistemini bozduğu vurgulandı.Açıklamada, “Paraşütçüler, BMD-2 piyade indirme araçlarıyla Ukrayna ordusunun pozisyonlarına yaklaşarak indirme gerçekleştirdi ve birkaç yönden, zırhlı araçların desteğiyle hızla Ukrayna ordusunun mevzilerini ele geçirerek düşmanı yok etti” dendi.Bakanlığın verdiği bilgiye göre, Donetsk istikametinde son 24 saatte Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 290 asker, bir tank, yedi zırhlı savaş aracı, 12 otomobil, iki D-30 obüsü ve Pion kundağı motorlu top olarak gerçekleşti.Kupyansk yakınlarında Ukrayna’ya ait İngiliz yapımı zırhlı savaş aracı yok edildiRusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk istikametinde, Msta-S kundağı motorlu topçu sistemi ile Ukrayna ordusuna ait İngiliz yapımı Saxon zırhlı savaş aracının yok edildiğini belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kupyansk istikametinde, cephenin bir bölümünde, keşifçiler Ukrayna ordusunun teçhizat ve insan gücünün yoğunlaştığı noktayı tespit ederek net koordinatları topçu komuta merkezine iletti” dendi.Batı Askeri Grubu’na bağlık Msta-S kundağı motorlu topçu sistemi birimi görevini yerine getirdiği belirtilerek, “152 milimetre kalibreli kundağı motorlu obüslerden biri, Ukrayna ordusunun Saxon zırhlı savaş aracını yok etti” ifadesi kullanıldı.Rus topçuların, cephenin bu kısmında, aralıksız 24 saat boyunca ‘atlıkarınca’ taktiğini kullanarak düşmanı şaşırttığı, mühimmat israfına ve atış noktalarını ifşa etmeye zorladığı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-roket-ve-iha-saldirilari-engellendi-1079731582.html

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