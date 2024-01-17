https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-roket-ve-iha-saldirilari-engellendi-1079731582.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde roket ve İHA saldırıları engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde roket ve İHA saldırıları engellendi
Ukrayna'nın Harkov sınırında yer alan Rus bölgesi Belgorod, yoğun roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kalıyor. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T09:16+0300
2024-01-17T09:16+0300
2024-01-17T09:16+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
belgorod
harkov
hava savunma sistemi
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna ordusunun RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemlerinden fırlattığı 4 füzesinin imha edildiğini duyururken, 2 insansız hava aracının da engellendiği bildirildi.Açıklamada, “Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemi ve uçak tipi İHA'lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirmeye yönelik bir başka girişimi bu sabah engellendi” ifadelerine yer verilirken, saldırının gece saat 02.40'ta meydana geldiği eklendi.Belgorod ve çevresinde saat 02.31'den itibaren füze alarmı ilan edilirken, uyarı sabah 7’ye kadar geçerliliğini sürdürdü.Bununla birlikte Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 10 Olha füzesi ve 4 İHA düşürdüğü de kaydedilirken, Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, ilk verilere göre herhangi bir can kaybı olmadığını, birkaç dairenin pencerelerinin hasar gördüğünü aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/ukrayna-ordusu-belgorod-saldirilarini-surduruyor-1079626080.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, harkov, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, harkov, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde roket ve İHA saldırıları engellendi
Ukrayna'nın Harkov sınırında yer alan Rus bölgesi Belgorod, yoğun roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kalıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna ordusunun RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemlerinden fırlattığı 4 füzesinin imha edildiğini duyururken, 2 insansız hava aracının da engellendiği bildirildi.
Açıklamada, “Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemi ve uçak tipi İHA'lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirmeye yönelik bir başka girişimi bu sabah engellendi” ifadelerine yer verilirken, saldırının gece saat 02.40'ta meydana geldiği eklendi.
Belgorod ve çevresinde saat 02.31'den itibaren füze alarmı ilan edilirken, uyarı sabah 7’ye kadar geçerliliğini sürdürdü.
Bununla birlikte Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 10 Olha füzesi ve 4 İHA düşürdüğü de kaydedilirken, Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, ilk verilere göre herhangi bir can kaybı olmadığını, birkaç dairenin pencerelerinin hasar gördüğünü aktardı.