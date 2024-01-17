https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-roket-ve-iha-saldirilari-engellendi-1079731582.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde roket ve İHA saldırıları engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde roket ve İHA saldırıları engellendi

Ukrayna'nın Harkov sınırında yer alan Rus bölgesi Belgorod, yoğun roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kalıyor. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T09:16+0300

2024-01-17T09:16+0300

2024-01-17T09:16+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

belgorod

harkov

hava savunma sistemi

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna ordusunun RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemlerinden fırlattığı 4 füzesinin imha edildiğini duyururken, 2 insansız hava aracının da engellendiği bildirildi.Açıklamada, “Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemi ve uçak tipi İHA'lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirmeye yönelik bir başka girişimi bu sabah engellendi” ifadelerine yer verilirken, saldırının gece saat 02.40'ta meydana geldiği eklendi.Belgorod ve çevresinde saat 02.31'den itibaren füze alarmı ilan edilirken, uyarı sabah 7’ye kadar geçerliliğini sürdürdü.Bununla birlikte Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 10 Olha füzesi ve 4 İHA düşürdüğü de kaydedilirken, Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, ilk verilere göre herhangi bir can kaybı olmadığını, birkaç dairenin pencerelerinin hasar gördüğünü aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20240114/ukrayna-ordusu-belgorod-saldirilarini-surduruyor-1079626080.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, harkov, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha)