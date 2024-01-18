https://sputniknews.com.tr/20240118/turkiye-ve-azerbaycan-askeri-isbirligini-genisletecek-1079775251.html
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ankara ve Bakü askeri işbirliğini genişletecek
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ankara ve Bakü askeri işbirliğini genişletecek
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir araya geldi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T11:21+0300
2024-01-18T11:21+0300
2024-01-18T11:21+0300
dünya
azerbaycan
azerbaycan savunma bakanlığı
zakir hasanov
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
celal sami tüfekçi
kafkasya
karabağ
türkiye-azerbaycan ilişkileri
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tüfekci'nin, bazı Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileriyle beraber Hasanov'la görüştüğü bildirildi.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da yer aldığı görüşmede, askeri teçhizat ve savunma sanayisi alanındaki ortak projeler ile bölgesel güvenlik konuları ele alındı.İki ülke arasındaki stratejik ittifakın dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayandığını vurgulayan Azerbaycan Savunma Bakanı, diğer alanlarda olduğu gibi askeri alanda da işbirliğinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini kaydetti. Toplantıda ayrıca iki devlet başkanı arasındaki dostane ilişkilerin ikili işbirliğinin yüksek bir düzeye ulaşmasında oynadığı paha biçilmez rolü ifade ettiler.Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, karşılıklı güven ve desteğe dayalı işbirliğinin daha da genişletilmesinin önemini vurguladı.Görüşmelerde askeri destek alanında ortak projelerin önemine dikkat çekildi.Taraflar ayrıca askeri, askeri-teknik ve diğer alanlardaki ikili işbirliğinin daha da genişletilmesinin yanı sıra bölgesel güvenlik konularını da ele aldılar.Tüfekci ve beraberindeki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.Geçen yıl Kasım ayı sonunda Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Savunma Bakanı Jansher Burchuladze arasında üçlü bir toplantı yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240111/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-fransiz-somurgelerinin-bagimsizlik-surecini-destekleyecegiz-1079535605.html
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azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, zakir hasanov, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), celal sami tüfekçi, kafkasya, karabağ, türkiye-azerbaycan ilişkileri
azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, zakir hasanov, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), celal sami tüfekçi, kafkasya, karabağ, türkiye-azerbaycan ilişkileri
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ankara ve Bakü askeri işbirliğini genişletecek
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir araya geldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tüfekci'nin, bazı Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileriyle beraber Hasanov'la görüştüğü bildirildi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da yer aldığı görüşmede, askeri teçhizat ve savunma sanayisi alanındaki ortak projeler ile bölgesel güvenlik konuları ele alındı.
İki ülke arasındaki stratejik ittifakın dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayandığını vurgulayan Azerbaycan Savunma Bakanı, diğer alanlarda olduğu gibi askeri alanda da işbirliğinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini kaydetti. Toplantıda ayrıca iki devlet başkanı arasındaki dostane ilişkilerin ikili işbirliğinin yüksek bir düzeye ulaşmasında oynadığı paha biçilmez rolü ifade ettiler.
Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, karşılıklı güven ve desteğe dayalı işbirliğinin daha da genişletilmesinin önemini vurguladı.
Görüşmelerde askeri destek alanında ortak projelerin önemine dikkat çekildi.
Taraflar ayrıca askeri, askeri-teknik ve diğer alanlardaki ikili işbirliğinin daha da genişletilmesinin yanı sıra bölgesel güvenlik konularını da ele aldılar.
Tüfekci ve beraberindeki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.
Geçen yıl Kasım ayı sonunda Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Savunma Bakanı Jansher Burchuladze arasında üçlü bir toplantı yapılmıştı.