https://sputniknews.com.tr/20240118/tum-interneti-kandirdi-cektigi-videolarla-milyoner-oldu-1079766951.html

Tüm interneti kandırdı: Çektiği videolarla milyoner oldu

Tüm interneti kandırdı: Çektiği videolarla milyoner oldu

İçerik üreticisi olarak bilinen Zack Fairhurst (Maddzak), okyanusta yaşama maceraları üzerinde çektiği videolarla neredeyse bütün sosyal medya camiasını... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T09:29+0300

2024-01-18T09:29+0300

2024-01-18T09:29+0300

yaşam

fenomen

internet

internet

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

sosyal medya akımı

sosyal medya bağımlılığı

milyoner

milyarder

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_2:0:843:473_1920x0_80_0_0_68a4280e84236e27b854483bbcb75e9d.jpg

Yardım çağrılarında bulunan Zack Fairhurst'a yardım edebilmek için birçok insan her yerde onu paylaşmaya ve takip etmeye başladı. Zack bir süre sonra "Zamanım azalıyor en iyisi beni takip edin" diyerek videoyu kapattı.Tam 24 saat içerisinde 400 binden fazla kişi sosyal medyada Zack'i takip etmeye başldı. Bir süre sonra Zack denizin ortasında canlı yayınlar açmaya başladı ve, "Eğer 100 bin beğeni alırsam ışıkları gördüğüm yere yüzmeyi deneyebilirim" dediği videolar çekti.Zack herkesle dalga geçer gibi videolar çekerken, takipçiler de gelmeyi sürdürdü. Bazı kullanıcılar denizde telefonunu nasıl kullandığını veya şarjının nasıl bitmediğini ya da neden polisi aramadığı üzerine mantıklı sorular sorsa da insanlar Zack Fairhurst'un istediğini vermeye devam etti.Zack Fairhurst okyanusta yaşadığını iddia ettiği videoları tam 5 ay boyunca devam ettirdi. Milyonlarca dolar kazanmaya başlayan Zack, 5 milyondan fazla da takipçiye sahip. Zack Fairhurst ayrıca sattığı ürünler yanı sıra diğer marka onayları ve anlaşmalarını da piyasaya sürdü.Zack Fairhurst'ün çektiği videolar sosyal medyanın günümüzdeki halini gözler önüne seren basit örneği, insanlar videoların gerçek olmadığını bildikleri halde izlemeyi ve takip etmeyi tercih edebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240116/dunyanin-en-buyuk-canlisi-4-bin-500-yildir-denizin-altinda-yasiyor-1079684501.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenomen, internet, internet, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, sosyal medya bağımlılığı, milyoner, milyarder, milyoner, zengin, okyanus, deniz