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Dünyanın en büyük canlısı: 4 bin 500 yıldır denizin altında yaşıyor
Dünyanın en büyük canlısı: 4 bin 500 yıldır denizin altında yaşıyor
Yaklaşık 4 bin 500 yaşında olduğu tahmin edilen organizma, 'rizom' olarak bilinen yer altı klonal filizleri yoluyla binlerce yıldır çoğalmaya devam ediyor. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T08:56+0300
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yaşam
canlı
dünya
yaşlı
derin
deniz
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2022 yılında keşfedilen organizma, daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Posidonia Australis adındaki su altı çayırının tamamı, tek bir organizma gibi davranıyor çünkü içindeki tüm bitkiler aynı genetik yapıyı paylaşıyor. Hepsi, tek bir ortak ebeveynden doğan klonlar da denebilir.Dünyanın en büyük canlısıYaklaşık 4 bin 500 yaşında olduğu tahmin edilen organizma, 'rizom' olarak bilinen yer altı klonal filizleri yoluyla binlerce yıldır çoğalmaya devam ediyor. Daha da ilginci, Poseidon otu ile gizemli ve bilinmeyen bir türün melezi olması. Birbirlerine bağlı olma durumları, bağlantılar aracılığıyla besin alışverişinde bulunmalarına ve tek bir organizma olarak yaşamalarına da imkan tanıyor.Dünyanın en yaşlı organizması yine bir bitkiBaşka bir içeriğimizin konusu olan dünyanın en yaşlı canlı organizmasında da benzer bir durum var. Köklerinden yepyeni organizmalar üreten Pando ağaçlarının hepsi, yer altından birbirine bağlı.Üstelik en eskileri 130 civarı yaşlarda olan bu ağaçlardan neredeyse 50 bin tane var. Organizmanın yaşının ise 80 bin olduğu tahmin ediliyor fakat bu kesin bir veri değil. Bazı uzmanlar, 1 milyon bile olabileceğini öne sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240115/dunyanin-en-gizemli-olaylarindan-biri-sag-kalan-bir-tek-canli-yoktu-herkesin-yuz-ifadesi-ayniydi-1079656884.html
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canlı, dünya, yaşlı, derin, deniz, okyanus
canlı, dünya, yaşlı, derin, deniz, okyanus

Dünyanın en büyük canlısı: 4 bin 500 yıldır denizin altında yaşıyor

08:56 16.01.2024
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOGOkyanus
Okyanus - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOG
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Yaklaşık 4 bin 500 yaşında olduğu tahmin edilen organizma, 'rizom' olarak bilinen yer altı klonal filizleri yoluyla binlerce yıldır çoğalmaya devam ediyor.
2022 yılında keşfedilen organizma, daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Posidonia Australis adındaki su altı çayırının tamamı, tek bir organizma gibi davranıyor çünkü içindeki tüm bitkiler aynı genetik yapıyı paylaşıyor. Hepsi, tek bir ortak ebeveynden doğan klonlar da denebilir.

Dünyanın en büyük canlısı

Yaklaşık 4 bin 500 yaşında olduğu tahmin edilen organizma, 'rizom' olarak bilinen yer altı klonal filizleri yoluyla binlerce yıldır çoğalmaya devam ediyor. Daha da ilginci, Poseidon otu ile gizemli ve bilinmeyen bir türün melezi olması. Birbirlerine bağlı olma durumları, bağlantılar aracılığıyla besin alışverişinde bulunmalarına ve tek bir organizma olarak yaşamalarına da imkan tanıyor.

Dünyanın en yaşlı organizması yine bir bitki

Başka bir içeriğimizin konusu olan dünyanın en yaşlı canlı organizmasında da benzer bir durum var. Köklerinden yepyeni organizmalar üreten Pando ağaçlarının hepsi, yer altından birbirine bağlı.
Üstelik en eskileri 130 civarı yaşlarda olan bu ağaçlardan neredeyse 50 bin tane var. Organizmanın yaşının ise 80 bin olduğu tahmin ediliyor fakat bu kesin bir veri değil. Bazı uzmanlar, 1 milyon bile olabileceğini öne sürüyor.
batık gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
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