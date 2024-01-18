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Tavukçuluğa farklı bir boyut kazandırdı: Araçla gezen tavuk
Tavukçuluğa farklı bir boyut kazandırdı: Araçla gezen tavuk
Konya’da yumurtacılık yapan kişi, gittiği köyden aracıyla getirdiği tavukların rahatlığını fark etmesinin ardından, tavuklarını her gün eski otomobiliyle... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T17:00+0300
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yaşam
tavuk
tavuk çiftliği
gezen tavuk yumurtası
konya
hayvan
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Konya’da müşterilerin doğal yumurta talebi üzerine köyleri gezerek tavuk toplayan Mehmet Kasalak, satın aldığı tavukları iş yerine getirdiği sırada hayvanların araçtaki rahatlığını fark etti. Kasalak, buradan yola çıkarak hayvanlarını eski otomobiliyle kısa mesafelerde gezdirmeye başladı. Tavukların yumurtaladığı yumurtaların tadının kalitesinin de arttığını fark eden Mehmet Kasalak, üretim yaptığı tavuklarını gruplara ayırarak günlük olarak yumurta servisi yaparken aracıyla gezdirmeye başladı. Gezinti sırasında Kasalak’ın bir arkadaşı tarafından kendisinin videosunun çekilerek sosyal medya platformlarından paylaşılmasının ardından büyük beğeni toplandı.'Sabahtan hazırlanıp çıkıyoruz, hayvanlarla birlikte geziyoruz'Tavuklarıyla her gün gezintiye çıkan Mehmet Kasalak, “Ben genellikle köylere gider tavuk toplayıp gelirim. Gelirken fark ettim, hayvanlar arabada huzurlu, rahat ve sıcak geliyorlar. Bu şekilde aklıma bir fikir geldi. İlk gezdirdiğimde 8 ila 10 arasında yumurta aldım. Baktım hayvanların rahatı güzel. Günlük olarak tavuklarımı gezdiriyorum. Bazı vatandaşlar gezen yumurta diye alıyor, kimisi de merak edip alıyor. Şuan Konya’da tuttu bu şekilde gidiyor. Herkes memnun. Yola çıkınca da benim günüm maceralarla dolu. Arabamı görüp tavukları fark eden kimisi kornaya basıyor, kimisi durdurup hayvanların resmini çekiyor ve seviyor. Sabahtan hazırlanıp çıkıyoruz hayvanlarla birlikte geziyoruz. Yeşillik bir ortam bulduğumda oraya salıyorum orada yayılıyorlar. Köylere gidiyorum hatta kayboldum kendimi farklı bir köyde buldum, hayatım bu şekilde. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Hayvanlar bana ayrı bir huzur veriyor. Bu işin maddi yönünden daha fazla, ben hayvanlarla vakit geçirmeyi daha çok seviyorum” dedi.'Hedefim organiği herkese aşılamak'Hayvanlarla vakit geçirmeyi çok sevdiğinin altını çizen Kasalak, “İki tane farklı yerimiz var. Arabada gezenler 10 ile 15 yumurta, onları müşterilerime veriyorum. Sonra ayrı yerimiz var orada da bahçede geziyor sürekli tavuklar, onlardan veriyorum. Direkt arabadan 20-30 koli yumurta zaten alamayız. Benim hedefim organiği herkese aşılamak, bu kimyasallardan vatandaşları uzaklaştırmak, bu şekilde daha büyük bir çiftlik kurmak. Gücüm şimdilik buna yetiyor, bunu başarabiliyorum. Allah nasip ederse ileride daha büyük çiftliğimi kuracağım organik olarak. Benim hanımım dahi bunlardan beni kıskanıyor. Bu hayvanların benim için ayrı bir vazgeçilmezliği var. Yani sadece tavuk ile alakası yok. Benim farklı hayvanlarım da var, hayvanlar benim için vazgeçilmezdir” diye konuştu.Mehmet Kasalak’tan yumurta almaya gelen vatandaşlar ise araçta tavukların gezdiğini görünce çok şaşırdıklarını, bununla birlikte yumurtanın da tadının çok lezzetli olduğu için sürekli tercih ettiklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230905/12-dakikada-276-tavuk-kanadi-bitirerek-dunya-rekorunu-kirdi-26-saniyede-yedikleri-sasirtti-1075199098.html
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tavuk, tavuk çiftliği, gezen tavuk yumurtası, konya, hayvan
tavuk, tavuk çiftliği, gezen tavuk yumurtası, konya, hayvan

Tavukçuluğa farklı bir boyut kazandırdı: Araçla gezen tavuk

17:00 18.01.2024
© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW122536Tavukçuluğa farklı bir boyut kazandırdı: Araçla gezen tavuk
Tavukçuluğa farklı bir boyut kazandırdı: Araçla gezen tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW122536
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Konya’da yumurtacılık yapan kişi, gittiği köyden aracıyla getirdiği tavukların rahatlığını fark etmesinin ardından, tavuklarını her gün eski otomobiliyle gezdiriyor.
Konya’da müşterilerin doğal yumurta talebi üzerine köyleri gezerek tavuk toplayan Mehmet Kasalak, satın aldığı tavukları iş yerine getirdiği sırada hayvanların araçtaki rahatlığını fark etti. Kasalak, buradan yola çıkarak hayvanlarını eski otomobiliyle kısa mesafelerde gezdirmeye başladı. Tavukların yumurtaladığı yumurtaların tadının kalitesinin de arttığını fark eden Mehmet Kasalak, üretim yaptığı tavuklarını gruplara ayırarak günlük olarak yumurta servisi yaparken aracıyla gezdirmeye başladı. Gezinti sırasında Kasalak’ın bir arkadaşı tarafından kendisinin videosunun çekilerek sosyal medya platformlarından paylaşılmasının ardından büyük beğeni toplandı.

'Sabahtan hazırlanıp çıkıyoruz, hayvanlarla birlikte geziyoruz'

Tavuklarıyla her gün gezintiye çıkan Mehmet Kasalak, “Ben genellikle köylere gider tavuk toplayıp gelirim. Gelirken fark ettim, hayvanlar arabada huzurlu, rahat ve sıcak geliyorlar. Bu şekilde aklıma bir fikir geldi. İlk gezdirdiğimde 8 ila 10 arasında yumurta aldım. Baktım hayvanların rahatı güzel. Günlük olarak tavuklarımı gezdiriyorum. Bazı vatandaşlar gezen yumurta diye alıyor, kimisi de merak edip alıyor. Şuan Konya’da tuttu bu şekilde gidiyor. Herkes memnun. Yola çıkınca da benim günüm maceralarla dolu. Arabamı görüp tavukları fark eden kimisi kornaya basıyor, kimisi durdurup hayvanların resmini çekiyor ve seviyor. Sabahtan hazırlanıp çıkıyoruz hayvanlarla birlikte geziyoruz. Yeşillik bir ortam bulduğumda oraya salıyorum orada yayılıyorlar. Köylere gidiyorum hatta kayboldum kendimi farklı bir köyde buldum, hayatım bu şekilde. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Hayvanlar bana ayrı bir huzur veriyor. Bu işin maddi yönünden daha fazla, ben hayvanlarla vakit geçirmeyi daha çok seviyorum” dedi.

'Hedefim organiği herkese aşılamak'

Hayvanlarla vakit geçirmeyi çok sevdiğinin altını çizen Kasalak, “İki tane farklı yerimiz var. Arabada gezenler 10 ile 15 yumurta, onları müşterilerime veriyorum. Sonra ayrı yerimiz var orada da bahçede geziyor sürekli tavuklar, onlardan veriyorum. Direkt arabadan 20-30 koli yumurta zaten alamayız. Benim hedefim organiği herkese aşılamak, bu kimyasallardan vatandaşları uzaklaştırmak, bu şekilde daha büyük bir çiftlik kurmak. Gücüm şimdilik buna yetiyor, bunu başarabiliyorum. Allah nasip ederse ileride daha büyük çiftliğimi kuracağım organik olarak. Benim hanımım dahi bunlardan beni kıskanıyor. Bu hayvanların benim için ayrı bir vazgeçilmezliği var. Yani sadece tavuk ile alakası yok. Benim farklı hayvanlarım da var, hayvanlar benim için vazgeçilmezdir” diye konuştu.
Mehmet Kasalak’tan yumurta almaya gelen vatandaşlar ise araçta tavukların gezdiğini görünce çok şaşırdıklarını, bununla birlikte yumurtanın da tadının çok lezzetli olduğu için sürekli tercih ettiklerini söyledi.
12 dakikada 276 tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
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