https://sputniknews.com.tr/20230905/12-dakikada-276-tavuk-kanadi-bitirerek-dunya-rekorunu-kirdi-26-saniyede-yedikleri-sasirtti-1075199098.html
12 dakikada 276 tavuk kanadı bitirerek dünya rekorunu kırdı: 2.6 saniyede yedikleri şaşırttı
12 dakikada 276 tavuk kanadı bitirerek dünya rekorunu kırdı: 2.6 saniyede yedikleri şaşırttı
ABD'de bir genç, yemek yeme yarışmasında yüzlerce tavuk kanadını yedikten sonra rekor kırdı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T12:13+0300
2023-09-05T12:13+0300
2023-09-05T12:13+0300
yaşam
tavuk
yemek
rekor
dünya rekoru
avustralya
abd
yarışma
yemek programı
video
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James Webb isimli Avustralyalı genç adam, New York eyaletinde düzenlenen ABD Tavuk Kanadı Yeme Şampiyonası'nda bu konuda efsaneleşen rekortmen Joey Chestnut ile karşı karşıya geldi.Sadece 12 dakika içinde ağzına 276 tavuk kanadı sokmayı başararan Webb, ortalama dakikada 23 kanat ya da her 2.6 saniyede 1 kanat yemiş oldu. Chestnut ise 240 kanat yiyerek yarışmada Webb'in ardından ikinci olabildi.
avustralya
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12 dakikada 276 tavuk
12 dakikada 276 tavuk
2023-09-05T12:13+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
tavuk, yemek, rekor, dünya rekoru, avustralya, abd, yarışma, yemek programı, video, видео
tavuk, yemek, rekor, dünya rekoru, avustralya, abd, yarışma, yemek programı, video, видео
12 dakikada 276 tavuk kanadı bitirerek dünya rekorunu kırdı: 2.6 saniyede yedikleri şaşırttı
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ABD'de bir genç, yemek yeme yarışmasında yüzlerce tavuk kanadını yedikten sonra rekor kırdı.
James Webb isimli Avustralyalı genç adam, New York eyaletinde düzenlenen ABD Tavuk Kanadı Yeme Şampiyonası'nda bu konuda efsaneleşen rekortmen Joey Chestnut ile karşı karşıya geldi.
Sadece 12 dakika içinde ağzına 276 tavuk kanadı sokmayı başararan Webb, ortalama dakikada 23 kanat ya da her 2.6 saniyede 1 kanat yemiş oldu. Chestnut ise 240 kanat yiyerek yarışmada Webb'in ardından ikinci olabildi.