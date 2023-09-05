Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:32
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230905/12-dakikada-276-tavuk-kanadi-bitirerek-dunya-rekorunu-kirdi-26-saniyede-yedikleri-sasirtti-1075199098.html
12 dakikada 276 tavuk kanadı bitirerek dünya rekorunu kırdı: 2.6 saniyede yedikleri şaşırttı
12 dakikada 276 tavuk kanadı bitirerek dünya rekorunu kırdı: 2.6 saniyede yedikleri şaşırttı
ABD'de bir genç, yemek yeme yarışmasında yüzlerce tavuk kanadını yedikten sonra rekor kırdı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T12:13+0300
2023-09-05T12:13+0300
yaşam
tavuk
yemek
rekor
dünya rekoru
avustralya
abd
yarışma
yemek programı
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075201006_334:0:3207:1616_1920x0_80_0_0_2f907cee3f198d9bd9108a75cd48a74a.png
James Webb isimli Avustralyalı genç adam, New York eyaletinde düzenlenen ABD Tavuk Kanadı Yeme Şampiyonası'nda bu konuda efsaneleşen rekortmen Joey Chestnut ile karşı karşıya geldi.Sadece 12 dakika içinde ağzına 276 tavuk kanadı sokmayı başararan Webb, ortalama dakikada 23 kanat ya da her 2.6 saniyede 1 kanat yemiş oldu. Chestnut ise 240 kanat yiyerek yarışmada Webb'in ardından ikinci olabildi.
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
12 dakikada 276 tavuk
12 dakikada 276 tavuk
2023-09-05T12:13+0300
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075201006_693:0:2848:1616_1920x0_80_0_0_5250c3a43f8756af1f2b7b79c0cb14b2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tavuk, yemek, rekor, dünya rekoru, avustralya, abd, yarışma, yemek programı, video, видео
tavuk, yemek, rekor, dünya rekoru, avustralya, abd, yarışma, yemek programı, video, видео

12 dakikada 276 tavuk kanadı bitirerek dünya rekorunu kırdı: 2.6 saniyede yedikleri şaşırttı

12:13 05.09.2023
© Ruptly
Abone olTelegram
ABD'de bir genç, yemek yeme yarışmasında yüzlerce tavuk kanadını yedikten sonra rekor kırdı.
James Webb isimli Avustralyalı genç adam, New York eyaletinde düzenlenen ABD Tavuk Kanadı Yeme Şampiyonası'nda bu konuda efsaneleşen rekortmen Joey Chestnut ile karşı karşıya geldi.
Sadece 12 dakika içinde ağzına 276 tavuk kanadı sokmayı başararan Webb, ortalama dakikada 23 kanat ya da her 2.6 saniyede 1 kanat yemiş oldu. Chestnut ise 240 kanat yiyerek yarışmada Webb'in ardından ikinci olabildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала