https://sputniknews.com.tr/20230905/12-dakikada-276-tavuk-kanadi-bitirerek-dunya-rekorunu-kirdi-26-saniyede-yedikleri-sasirtti-1075199098.html

12 dakikada 276 tavuk kanadı bitirerek dünya rekorunu kırdı: 2.6 saniyede yedikleri şaşırttı

12 dakikada 276 tavuk kanadı bitirerek dünya rekorunu kırdı: 2.6 saniyede yedikleri şaşırttı

ABD'de bir genç, yemek yeme yarışmasında yüzlerce tavuk kanadını yedikten sonra rekor kırdı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T12:13+0300

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2023-09-05T12:13+0300

yaşam

tavuk

yemek

rekor

dünya rekoru

avustralya

abd

yarışma

yemek programı

video

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James Webb isimli Avustralyalı genç adam, New York eyaletinde düzenlenen ABD Tavuk Kanadı Yeme Şampiyonası'nda bu konuda efsaneleşen rekortmen Joey Chestnut ile karşı karşıya geldi.Sadece 12 dakika içinde ağzına 276 tavuk kanadı sokmayı başararan Webb, ortalama dakikada 23 kanat ya da her 2.6 saniyede 1 kanat yemiş oldu. Chestnut ise 240 kanat yiyerek yarışmada Webb'in ardından ikinci olabildi.

avustralya

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12 dakikada 276 tavuk 12 dakikada 276 tavuk 2023-09-05T12:13+0300 true PT1S

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Sputnik Türkiye

tavuk, yemek, rekor, dünya rekoru, avustralya, abd, yarışma, yemek programı, video, видео