https://sputniknews.com.tr/20240118/sunak-herhangi-bir-yabanci-mahkeme-bizi-ruandaya-giden-ucaklari-kaldirmaktan-alikoyamaz-1079800164.html

Sunak: Herhangi bir yabancı mahkeme, bizi Ruanda'ya giden uçakları kaldırmaktan alıkoyamaz

Sunak: Herhangi bir yabancı mahkeme, bizi Ruanda'ya giden uçakları kaldırmaktan alıkoyamaz

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planlarının uluslararası hukuka uygun olmadığı eleştirilerine ilişkin, "Herhangi... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T20:23+0300

2024-01-18T20:23+0300

2024-01-18T20:23+0300

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İngiltere Başbakanı Sunak, dün gece İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarasında onaylanarak Lordlar Kamarasına gönderilen "yeni Ruanda planı"yla ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.Lordlar Kamarasındaki muhalefet üyelerine "yeni Ruanda planı" olarak bilinen Ruanda'nın Güvenliği Yasa Tasarısı'nı onaylama çağrısı yapan Sunak, ülkeye düzensiz göçü engellemek amacıyla attıkları adımlara değindi.Avrupa'ya düzensiz göçün arttığı 2023 yılında İngiltere'ye düzensiz göçün 4'te 3 azaldığına dikkati çeken Sunak, yeni Ruanda planının düzensiz göçü daha da düşüreceğini savundu.Sunak, ana muhalefetteki İşçi Partisi'ni plana destek vermemekle eleştirerek, şunları dile getirdi:'(AİHM kararı) Kural 39'u görmezden geleceğimi soruyorsanız cevabım: Evet'Toplantının soru-cevap bölümünde düzensiz göçü durdurma ve göçmenleri sınır dışı etmeye yönelik diğer planlara ilişkin soruyu yanıtlayan Sunak, 7 bin düzensiz göçmene ait banka hesabının kapatıldığını, 20 bin kişinin ülkelerine sınır dışı edildiklerini ve bunların yaklaşık 5 bininin Arnavutluk'a döndüklerini söyledi.Düzensiz göçmenlere yönelik baskınların ve sınır kontrollerinin artırıldığını kaydeden Sunak, kendi partisinden Ruanda planına gelen tepkiler ve hakkında başlatılan "güvensizlik oyu toplama" çabalarına ilişkin, "İngiltere vatandaşlarına sözünü verdiğim plana sadık kalmakla ilgileniyorum" dedi.Sunak, sınır dışı edilen düzensiz göçmenleri Ruanda'ya taşıyacak uçakların yılın ikinci yarısında yapılması planlanan genel seçimler öncesi kalkıp kalkamayacağına ilişkin soruyu, "Bunu mümkün olan en kısa sürede yapmak istediğimi açıkça söyledim. Şimdi karar Lordlarda. Bu konunun ülkenin, hükümetin ve parlamentonun önceliği olduğu konusunda çok netiz. Lordlar Kamarasının uçuşlara başlamamız için mümkün olan en kısa sürede bu tasarıyı onaylaması gerektiğini düşünüyorum" diyerek yanıtladı.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Haziran 2022'de geçici tedbir kararı (Kural 39) alarak Ruanda'ya sınır dışı edilen ilk göçmenleri taşıyan uçağı durdurmasına, yeni planın Kural 39'u ve dolayısıyla uluslararası hukuku ihlal edeceği eleştirilerine yönelik soru üzerine Sunak, şunları söyledi:'Her gün Ruanda uçaklarının kalkması için çalışıyorum'Sunak, Ruanda planının düzensiz göç ve göçmenlere karşı halihazırda yürütülen çalışmaları hızlandıracağının altını çizerek, son bir yılda göçmenlerin yerleştirildiği 50 otelin boşaltıldığını, sığınma taleplerinin biriktiği sistemde son 20 yılla kıyaslandığında en hızlı kararın geçen yıl alındığını belirtti.Sistemdeki yığılmayı azalttıklarını kaydeden Sunak, Ruanda'nın plan hayata geçmezse aldığı parayı geri ödeyeceğine yönelik ifadeler konusunda, "Ben, her gün Ruanda uçaklarının kalkması için çalışıyorum" dedi.Geçen yıl kasım ayında Yüksek Mahkemenin, Ruanda planını yasalara aykırı bulmasının ardından hükümetin hazırladığı yeni Ruanda planı aralıkta meclise gelmişti.Plan, dün gece Avam Kamarası'ndaki üçüncü okumada 276 "Hayır" oyuna karşı 320 "Evet" oyuyla kabul edilmiş ve Lordlar Kamarası'na gönderilmişti.Lordlar Kamarası'nın onaylaması halinde tasarı, Kral 3. Charles'ın onayına sunulacak. Lordlar, tasarıyı yeniden görüşülmek üzere Avam Kamarası'na da gönderebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230720/britanya-siginma-basvurusunda-bulunanlari-ruandaya-nakledene-dek-yuzen-hapishaneye-koyacak-1073776116.html

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