https://sputniknews.com.tr/20240118/spacex-kontroller-tamamlandi-koltuklar-kalkis-pozisyonuna-alindi-1079803804.html

Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor: 'Koltuklar kalkış pozisyonuna alındı'

Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor: 'Koltuklar kalkış pozisyonuna alındı'

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, kendilerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak SpaceX'in Dragon... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T23:12+0300

2024-01-18T23:12+0300

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna iki saatten az süre kalırken Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından açıklama yapıldı. SpaceX tarafından Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında yapılan açıklamada, “Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı artık kapalı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatmaya iki saatten az süre kaldı” denildi. Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, kendilerini ISS'ye götürecek Dragon kapsülüne ulaştıSpaceX, aralarında Gezeravcı'nın da olduğu Ax-3 ekibinin uzay yolculuğunu yapacakları kapsüle ulaştıkları anları sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.Paylaşımda, fırlatmanın yapılacağı alana araçla özel astronot kıyafetleri içinde geldikleri görülen Ax-3 mürettebatının, ISS'ye gidecekleri SpaceX'in Falcon 9 roketinin yanında heyecanlı oldukları gözlendi.Ardından Falcon 9 roketinin uzaya taşıyacağı Dragon kapsülüne girişleri ekrana yansıyan ekibin, kapsüle yerleşip son kontrolleri yaptıkları bilgisi SpaceX'in X'te devam eden canlı yayınında paylaşıldı.Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor. Fırlatma TSİ 00.49 planlanıyor Dün fırlatmanın saatler kala teknik bir arıza nedeniyle ertelenmesinin ardından Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00.49'de fırlatılması planlanıyor. SpaceX tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16.49 (TSİ 00.49) ve havanın uygunluğu yüzde 80" denilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240118/uzay-yolculugu-ile-ilgili-spacexden-aciklama-1079794262.html

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