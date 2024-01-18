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https://sputniknews.com.tr/20240118/somer-sivrioglunun-yargilandigi-davada-yeniden-kesif-karari-1079801078.html
Somer Sivrioğlu'nun yargılandığı davada yeniden keşif kararı
Somer Sivrioğlu'nun yargılandığı davada yeniden keşif kararı
İstanbul Beşiktaş’ta restoranın bahçe duvarının çökmesi sonucu oradan geçen 1 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında şef Somer Sivrioğlu’nun da... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T20:34+0300
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türkiye
şef
beşiktaş
beşiktaş
istanbul
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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Beşiktaş'ta, restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin şef Somer Sivrioğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada olay yerinde yeniden keşif yapılması kararlaştırıldı.İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Kazim Evirgen katılırken diğer sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal ile Kadri Berk Cemal ise gelmedi. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.Sarıyer Lisanslı Harita Kadastro Bürosu'ndan (LİHKAB) olay yerindeki istinat duvarı ile restoranın sınırlarını gösteren haritanın gönderildiği kaydedilen duruşmada sanık Evirgen'in savunması alındı.Evirgen, 5 yıl önce mülk sahiplerinden kiraladığı dava konusu yeri daha sonra diğer sanıklara restoran işletmesi olarak kiraya verdiğini söyledi.Yıkılan duvarın bu gayrimenkulün sınırları içinde olmadığını savunan Evirgen, herhangi bir işlem yapmadığını iddia ettiği duvarın belediyenin sorumluluk alanında olduğunu öne sürdü.Müdahillerin avukatı Nisa Serin ise Tapu Kadastro Müdürlüğü ve LİHKAB'dan gelen haritalara göre duvarın özel mülkiyet alanında kalmadığı şeklinde bir izlenim oluşsa da işletme tarafından dış bahçenin istinat duvarı olarak fiili olarak kullanıldığını kaydetti.Mahkeme heyeti, dava dosyasına giren LİHKAB haritası doğrultusunda bir üye hakimin katılımıyla olay yerinde 29 Ocak'ta yeniden keşif yapılmasına karar verdi.Keşfin ardından istinat duvarının özel mülkiyet alanında kalıp kalmadığına ilişkin birer harita ve inşaat mühendisinden bilirkişi raporu aldırılmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü anlatılıyor.Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri aktarılıyor.İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/unlu-sef-somer-sivrioglu-icin-225-yila-kadar-hapis-istendi-1072217208.html
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şef, beşiktaş, beşiktaş, istanbul, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
şef, beşiktaş, beşiktaş, istanbul, istanbul cumhuriyet başsavcılığı

Somer Sivrioğlu'nun yargılandığı davada yeniden keşif kararı

20:34 18.01.2024
© FotoğrafSomer Sivrioğlu
Somer Sivrioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© Fotoğraf
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İstanbul Beşiktaş’ta restoranın bahçe duvarının çökmesi sonucu oradan geçen 1 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında şef Somer Sivrioğlu’nun da bulunduğu 7 sanıklı davada mahkeme, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına hükmetti.
Beşiktaş'ta, restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin şef Somer Sivrioğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada olay yerinde yeniden keşif yapılması kararlaştırıldı.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Kazim Evirgen katılırken diğer sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal ile Kadri Berk Cemal ise gelmedi. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Sarıyer Lisanslı Harita Kadastro Bürosu'ndan (LİHKAB) olay yerindeki istinat duvarı ile restoranın sınırlarını gösteren haritanın gönderildiği kaydedilen duruşmada sanık Evirgen'in savunması alındı.
Evirgen, 5 yıl önce mülk sahiplerinden kiraladığı dava konusu yeri daha sonra diğer sanıklara restoran işletmesi olarak kiraya verdiğini söyledi.
Yıkılan duvarın bu gayrimenkulün sınırları içinde olmadığını savunan Evirgen, herhangi bir işlem yapmadığını iddia ettiği duvarın belediyenin sorumluluk alanında olduğunu öne sürdü.
Müdahillerin avukatı Nisa Serin ise Tapu Kadastro Müdürlüğü ve LİHKAB'dan gelen haritalara göre duvarın özel mülkiyet alanında kalmadığı şeklinde bir izlenim oluşsa da işletme tarafından dış bahçenin istinat duvarı olarak fiili olarak kullanıldığını kaydetti.
Mahkeme heyeti, dava dosyasına giren LİHKAB haritası doğrultusunda bir üye hakimin katılımıyla olay yerinde 29 Ocak'ta yeniden keşif yapılmasına karar verdi.
Keşfin ardından istinat duvarının özel mülkiyet alanında kalıp kalmadığına ilişkin birer harita ve inşaat mühendisinden bilirkişi raporu aldırılmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü anlatılıyor.
Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri aktarılıyor.
İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.
Somer Sivrioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
TÜRKİYE
Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istemi
9 Haziran 2023, 11:41
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