https://sputniknews.com.tr/20230609/unlu-sef-somer-sivrioglu-icin-225-yila-kadar-hapis-istendi-1072217208.html
Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istemi
Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istemi
İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T11:41+0300
2023-06-09T11:41+0300
2023-06-09T11:55+0300
türkiye
hapis
hapis istemi
somer sivrioğlu
istanbul
istanbul ağır ceza mahkemesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072217442_108:0:1089:552_1920x0_80_0_0_0f49b86546c1c490f276e25dd05c69d3.png
Ünlü şef ve sunucu Somer Sivrioğlu’nun, Beşiktaş’ta 20 Mayıs 2022’de kendisine ait restoranın bakımını yapmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettiği iddia edilen bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yapı sahibi sıfatında yer alan tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula, Sakine Öçal ve tarafların avukatları hazır bulundu.Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Levent Kula, "Burası tek katlı restoran olarak işletilen bir yerdir. 2020 senesinde babam vefat edince miras yoluyla pay olarak bana geçti. Buraya 1979 yılından beri rahmetli dedemin yaptığı kira sözleşmesi yapılmıştır. O tarihten beri de aynı kiracı vardır. Bu yapının istinat duvarının eskimiş veya yıkılacak durumda olduğundan bilgim yoktur. Duvarın yapım ve onarım tarihini bilmiyorum. Ölümlü vaka olduğu için üzgünüm ve pişmanım. Beraatımı talep ederim" dedi.Sanık Sakine Öçal mahkemedeki savunmasında, "Ben Yalova’da yaşıyorum. Babam 50 sene evvel kiraya vermişti, bize sadece kira geliyordu. Biz suçsuzuz. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.Sanık Sevinç Kula savunmasında, duvar hakkında bilgi sahibi olmadığını ve kiracıların herhangi bir tamir talebinde bulunmadığını belirtirken sanığın avukatı, "İstinat duvarı yıllar içerisinde pek çok kez değişikliğe uğramıştır. Duvar Beşiktaş Belediyesi’nin sorumluluğu altındadır. Bir vatandaş belediyeye ihbar etmiş, bizim bundan haberimiz yoktu. Ayrıca belediye iki ay önce kaldırımı yenilemiş ve kaldırımla duvar arasında boşluk bırakılmıştı" ifadelerini kullandı.Tutukla yargılama talebiDuruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Nisa Serin, "Duvarın yıkılmasında hem yapı hem de kiracıların yüksek kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Özellikle kiracıların meydana gelen yıkımdan doğrudan ilgili ve kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Meydana gelen vahim sonucun da göz önüne alınarak Somer Sivrioğlu’nun da arasında bulunduğu kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ederiz, tüm sanıklardan da şikayetçiyiz" diye konuştu.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal’in avukatlarına, müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
https://sputniknews.com.tr/20210724/sef-somer-sivrioglu-bodrum-ve-alacatidaki-restoran-fiyatlarini-degerlendirdi-cok-da-abartilacak-bir-1045041066.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072217442_231:0:967:552_1920x0_80_0_0_3ae26ec5c7de1632b9576a1348e16497.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hapis, hapis istemi, somer sivrioğlu, istanbul, istanbul ağır ceza mahkemesi
hapis, hapis istemi, somer sivrioğlu, istanbul, istanbul ağır ceza mahkemesi
Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istemi
11:41 09.06.2023 (güncellendi: 11:55 09.06.2023) Abone ol
İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ünlü şef ve sunucu Somer Sivrioğlu’nun, Beşiktaş’ta 20 Mayıs 2022’de kendisine ait restoranın bakımını yapmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettiği iddia edilen bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yapı sahibi sıfatında yer alan tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula, Sakine Öçal ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Levent Kula, "Burası tek katlı restoran olarak işletilen bir yerdir. 2020 senesinde babam vefat edince miras yoluyla pay olarak bana geçti. Buraya 1979 yılından beri rahmetli dedemin yaptığı kira sözleşmesi yapılmıştır. O tarihten beri de aynı kiracı vardır. Bu yapının istinat duvarının eskimiş veya yıkılacak durumda olduğundan bilgim yoktur. Duvarın yapım ve onarım tarihini bilmiyorum. Ölümlü vaka olduğu için üzgünüm ve pişmanım. Beraatımı talep ederim" dedi.
Sanık Sakine Öçal mahkemedeki savunmasında, "Ben Yalova’da yaşıyorum. Babam 50 sene evvel kiraya vermişti, bize sadece kira geliyordu. Biz suçsuzuz. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.
Sanık Sevinç Kula savunmasında, duvar hakkında bilgi sahibi olmadığını ve kiracıların herhangi bir tamir talebinde bulunmadığını belirtirken sanığın avukatı, "İstinat duvarı yıllar içerisinde pek çok kez değişikliğe uğramıştır. Duvar Beşiktaş Belediyesi’nin sorumluluğu altındadır. Bir vatandaş belediyeye ihbar etmiş, bizim bundan haberimiz yoktu. Ayrıca belediye iki ay önce kaldırımı yenilemiş ve kaldırımla duvar arasında boşluk bırakılmıştı" ifadelerini kullandı.
Tutukla yargılama talebi
Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Nisa Serin, "Duvarın yıkılmasında hem yapı hem de kiracıların yüksek kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Özellikle kiracıların meydana gelen yıkımdan doğrudan ilgili ve kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Meydana gelen vahim sonucun da göz önüne alınarak Somer Sivrioğlu’nun da arasında bulunduğu kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ederiz, tüm sanıklardan da şikayetçiyiz" diye konuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal’in avukatlarına, müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.