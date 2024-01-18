https://sputniknews.com.tr/20240118/rusyanin-bryansk-bolgesinde-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1079762625.html
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna yönünden bölgeye giren üç insansız hava aracının (İHA) elektronik harp sistemleri tarafından etkisiz hale... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T01:38+0300
2024-01-18T01:38+0300
2024-01-18T01:38+0300
ukrayna krizi
bryansk
bryansk valiliği
rusya
aleksandr bogomaz
iha
iha
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Federasyonu’na bağlı Bryansk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristler İHA kullanarak saldırı girişiminde bulundu. Bryansk Bölgesi’nin Bryansk ilçesinde 3 uçak tipi İHA Rusya Savunma Bakanlığı’na ait elektronik harp sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi” diye yazdı.Bogomaz, “Herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadı. Acil müdahale servisleri olay yerinde çalışıyor” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240118/alman-parlamentosu-taurus-seyir-fuzelerinin-ukraynaya-verilmesine-karsi-cikti-1079762363.html
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bryansk, bryansk valiliği, rusya, aleksandr bogomaz, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha)
bryansk, bryansk valiliği, rusya, aleksandr bogomaz, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha)
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna yönünden bölgeye giren üç insansız hava aracının (İHA) elektronik harp sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olaydan kimsenin etkilenmediği belirtildi.
Rusya Federasyonu’na bağlı Bryansk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristler İHA kullanarak saldırı girişiminde bulundu. Bryansk Bölgesi’nin Bryansk ilçesinde 3 uçak tipi İHA Rusya Savunma Bakanlığı’na ait elektronik harp sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi” diye yazdı.
Bogomaz, “Herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadı. Acil müdahale servisleri olay yerinde çalışıyor” diye kaydetti.