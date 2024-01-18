https://sputniknews.com.tr/20240118/rusyanin-bryansk-bolgesinde-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1079762625.html

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde 3 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde 3 Ukrayna İHA’sı engellendi

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna yönünden bölgeye giren üç insansız hava aracının (İHA) elektronik harp sistemleri tarafından etkisiz hale... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T01:38+0300

2024-01-18T01:38+0300

2024-01-18T01:38+0300

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iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Federasyonu’na bağlı Bryansk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristler İHA kullanarak saldırı girişiminde bulundu. Bryansk Bölgesi’nin Bryansk ilçesinde 3 uçak tipi İHA Rusya Savunma Bakanlığı’na ait elektronik harp sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi” diye yazdı.Bogomaz, “Herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadı. Acil müdahale servisleri olay yerinde çalışıyor” diye kaydetti.

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