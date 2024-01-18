https://sputniknews.com.tr/20240118/rusya-yurtdisindaki-varliklarimiza-el-konarsa-tedbirler-alacagiz-1079781232.html
Rusya: Yurtdışındaki varlıklarımıza el koyulursa tedbirler alacağız
Rusya: Yurtdışındaki varlıklarımıza el koyulursa tedbirler alacağız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı ülkelerindeki varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verileceğini belirtti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T13:14+0300
2024-01-18T13:14+0300
2024-01-18T13:15+0300
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sergey ryabkov
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varlık
el koyma
tedbir
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “Varlıklarımıza el koyma fikri artık somut çizgiler almaya başladı. Gerçi Batı grubu bu fikri uygulamaya henüz koymadı. Yine de bu tehditlerin hayata geçirilmesi durumunda elbette tedbirler alacağız, buna simetrik karşılık da dahil. Ama şimdi bunları duyurmak için bir ihtiyaç yok. Bu, düşmanlarımızın düşünce süreci için ek bir teşvik olur, buna kesinlikle ihtiyacımız yok” açıklamasında bulundu.Ryabkov, Batı’daki düşmanlardan, bu konunun değerlendirilmesinin bile ne kadar zararlı olduğu yönünde minimum anlayış olduğunu gösterecek hiçbir makul adım beklemediklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231110/ryabkov-rusya-ve-abd-yuz-yuze-istisarelerde-bulundu-ama-sorunlarin-cozumunde-cok-az-ilerleme-var-1077255917.html
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sergey ryabkov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, varlık, el koyma, tedbir
sergey ryabkov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, varlık, el koyma, tedbir
Rusya: Yurtdışındaki varlıklarımıza el koyulursa tedbirler alacağız
13:14 18.01.2024 (güncellendi: 13:15 18.01.2024)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı ülkelerindeki varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “Varlıklarımıza el koyma fikri artık somut çizgiler almaya başladı. Gerçi Batı grubu bu fikri uygulamaya henüz koymadı. Yine de bu tehditlerin hayata geçirilmesi durumunda elbette tedbirler alacağız, buna simetrik karşılık da dahil. Ama şimdi bunları duyurmak için bir ihtiyaç yok. Bu, düşmanlarımızın düşünce süreci için ek bir teşvik olur, buna kesinlikle ihtiyacımız yok” açıklamasında bulundu.
Ryabkov, Batı’daki düşmanlardan, bu konunun değerlendirilmesinin bile ne kadar zararlı olduğu yönünde minimum anlayış olduğunu gösterecek hiçbir makul adım beklemediklerini söyledi.