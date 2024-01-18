https://sputniknews.com.tr/20240118/pakistan-irana-yonelik-terorist-hareketlerle-mucadele-konusunda-kararli-1079801546.html

‘Pakistan, İran’a yönelik terörist hareketlerle mücadele konusunda kararlı’

‘Pakistan, İran’a yönelik terörist hareketlerle mücadele konusunda kararlı’

İran İslam Konseyi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Fedahossein Maliki, Pakistanlı yetkililerin İran'a yönelik terörist hareketlerle mücadele... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T20:48+0300

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İslam Konseyi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin eski Afganistan Büyükelçisi Fedahossein Maliki, Sputnik’e İran ve Pakistan sınır bölgelerindeki durumu değerlendirdi.“Pakistan'la iyi ilişkilerimiz var ve siyasi konular, sınır sorunları veya güvenlik sorunları gibi çeşitli konularda düzenli olarak toplantılar yapıyor ve iletişim kuruyoruz" diyen Maliki "Diğerlerinden daha önemli bir konu da Pakistan topraklarından İran topraklarına yapılan saldırılardır. Geçtiğimiz yıl Sistan-Belucistan'da pek çok olay meydana geldi ve bunlar resmi olarak Pakistan hükümetine bildirildi" diye konuştu ve şunları ekedi:

https://sputniknews.com.tr/20240118/pakistan-iran-ile-yasanan-durumu-tirmandirma-niyetimiz-yok-1079777096.html

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