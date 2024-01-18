https://sputniknews.com.tr/20240118/pakistan-irana-yonelik-terorist-hareketlerle-mucadele-konusunda-kararli-1079801546.html
‘Pakistan, İran’a yönelik terörist hareketlerle mücadele konusunda kararlı’
‘Pakistan, İran’a yönelik terörist hareketlerle mücadele konusunda kararlı’
İran İslam Konseyi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Fedahossein Maliki, Pakistanlı yetkililerin İran'a yönelik terörist hareketlerle mücadele... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T20:48+0300
2024-01-18T20:48+0300
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İslam Konseyi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin eski Afganistan Büyükelçisi Fedahossein Maliki, Sputnik’e İran ve Pakistan sınır bölgelerindeki durumu değerlendirdi.“Pakistan'la iyi ilişkilerimiz var ve siyasi konular, sınır sorunları veya güvenlik sorunları gibi çeşitli konularda düzenli olarak toplantılar yapıyor ve iletişim kuruyoruz" diyen Maliki "Diğerlerinden daha önemli bir konu da Pakistan topraklarından İran topraklarına yapılan saldırılardır. Geçtiğimiz yıl Sistan-Belucistan'da pek çok olay meydana geldi ve bunlar resmi olarak Pakistan hükümetine bildirildi" diye konuştu ve şunları ekedi:
https://sputniknews.com.tr/20240118/pakistan-iran-ile-yasanan-durumu-tirmandirma-niyetimiz-yok-1079777096.html
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iran, pakistan, asya, asya & pasifik
‘Pakistan, İran’a yönelik terörist hareketlerle mücadele konusunda kararlı’
İran İslam Konseyi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Fedahossein Maliki, Pakistanlı yetkililerin İran'a yönelik terörist hareketlerle mücadele konusunda kararlı olduklarını belirtti.
İslam Konseyi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin eski Afganistan Büyükelçisi Fedahossein Maliki, Sputnik’e İran ve Pakistan sınır bölgelerindeki durumu değerlendirdi.
“Pakistan'la iyi ilişkilerimiz var ve siyasi konular, sınır sorunları veya güvenlik sorunları gibi çeşitli konularda düzenli olarak toplantılar yapıyor ve iletişim kuruyoruz" diyen Maliki "Diğerlerinden daha önemli bir konu da Pakistan topraklarından İran topraklarına yapılan saldırılardır. Geçtiğimiz yıl Sistan-Belucistan'da pek çok olay meydana geldi ve bunlar resmi olarak Pakistan hükümetine bildirildi" diye konuştu ve şunları ekedi:
"Üst düzey bir güvenlik heyetinin Pakistan’a yaptığı ziyarette ben de vardım ve bu ziyaret sırasında Pakistan Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere üst düzey Pakistanlı yetkililerle çok verimli temaslarımız oldu. Pakistanlı yetkililer, İran'a yönelik terörist hareketlerle mücadele etmede kararlılar. Çünkü kendileri de bir çok defa bu tür saldırılara maruz kaldı ve kalıyorlar. İki ülke arasındaki görüşmelerde gündeme gelen konulardan biri de iki ülke sınırlarının tamamen kapatılmasıdır ve bu talep ağırlıklı olarak İran'dan, özellikle de Sistan-Belucistan sakinlerinden geliyor."