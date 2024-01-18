https://sputniknews.com.tr/20240118/pakistan-disisleri-irandaki-hedeflere-saldirinin-tek-amaci-guvenligimizi-saglamak-1079769602.html

Pakistan Dışişleri: İran’daki hedeflere saldırının tek amacı güvenliğimizi sağlamak

Pakistan Dışişleri: İran’daki hedeflere saldırının tek amacı güvenliğimizi sağlamak

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran topraklarındaki hedeflere yönelik düzenlenen saldırının tek amacının Pakistan’ın güvenliğini ve ulusal çıkarlarını sağlamak... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T09:40+0300

2024-01-18T09:40+0300

2024-01-18T09:40+0300

dünya

iran

iran devrim muhafızları

pakistan

dışişleri bakanlığı

saldırı

terörist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079769101_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_571937d95018f837f2ca3cfb24d9817b.jpg

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Pakistan, İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde terörist sığınaklarına yönelik yüksek düzeyde koordineli ve hedef odaklı dizi saldırı gerçekleştirdi” dendi.Açıklamada, “Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı duymakta. Bugünkü eylemin tek amacı, Pakistan'ın çok önemli olan ve taviz verilemez olan kendi güvenliğini ve ulusal çıkarlarını güvence altına almaktı” ifadesi kullanıldı.‘Marg Bar Sarmaçar’ adı verilen operasyon sırasında teröristlerin öldürüldüğü kaydedildi.Pakistan’ın son birkaç yıldır, kendini ‘sarmaçar’ olarak adlandıran Pakistan uyruklu teröristlerin İran içinde kontrol edilmeyen topraklarda kullandığı sığınaklarla ilgili endişelerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, ayrıca bu teröristlerin varlığı ve faaliyetine dair somut deliller içeren çok sayıda dosyanın da sunulduğu iletildi.Pakistan'ın büyük endişelerine karşılık olarak harekete geçilmemesi nedeniyle ‘sarmaçarlar’ grubunun masum Pakistanlıların kanını cezasız bir şekilde dökmeye devam ettiği vurgulanırken, "Bu sabahki eylemler, ‘sarmaçarlar’ kaynaklı hayata geçirmeye hazırlandığı büyük ölçekli terörist faaliyetlere ilişkin güvenilir bilgiler ışığında gerçekleştirildi” dendi.İran'ın Pakistan için 'kardeş ülke' olduğu vurgusuAçıklamada, Pakistan'ın kutsal ve dokunulmaz olan halkının emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceği kaydedilerek, "Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyor. Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır. Bu çıkarlar her şeyden önemlidir ve asla tehlikeye atılamaz" ifadelerine yer verildi.İran'ın kardeş bir ülke olduğu ve Pakistan halkının İran halkına büyük saygı ve sevgi duyduğu anlatılan açıklamada, İslamabad'ın terör tehdidi de dahil olmak üzere ortak sınamalar karşısında her zaman diyalog ve işbirliğini vurguladığı, ortak çözümler bulmak için çaba sarf etmeye devam edeceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240118/iranda-pakistanla-sinir-bolgede-patlama-sesleri-duyuldu-enkaz-altinda-olanlar-var-1079765628.html

iran

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, iran devrim muhafızları, pakistan, dışişleri bakanlığı, saldırı, terörist