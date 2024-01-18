https://sputniknews.com.tr/20240118/nato-rusya-ile-olasi-bir-catisma-durumuna-yonelik-yeni-savunma-planlari-gelistirdi-1079802260.html
‘NATO, Rusya ile olası bir çatışma durumuna yönelik yeni savunma planları geliştirdi’
‘NATO, Rusya ile olası bir çatışma durumuna yönelik yeni savunma planları geliştirdi’
NATO Askeri Komite Başkanı Bauer, ittifakın Rusya ile olası bir çatışma durumuna yönelik yeni savunma planları geliştirdiğini belirtti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T21:40+0300
2024-01-18T21:40+0300
2024-01-18T21:40+0300
dünya
nato
nato zirvesi
rusya
çatışma
rob bauer
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NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile olası çatışma durumu için geliştirilen savunma planının Kuzey Atlantik İttifakı’nın geçen yaz Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirvesinde onaylandığını söyledi.Gazetecilerin ‘NATO’nun Rusya’yı reel bir tehdit olarak değerlendirip değerlendirmediği’ yönündeki sorusunu Bauer “Savunma planlarımızda, stratejimizde ittifaka yönelik iki ana tehdide işaret ediyoruz. Bunlar; Rusya ve terörist gruplar. Rusya'yı NATO için bir tehdit olarak görüyoruz. Savunma planlarımız da tam olarak buna yönelik. Biz bir savunma ittifakıyız ve buna hazırlıklı olmalıyız, hazırız ve hazırlanmaya devam ediyoruz” şeklinde yanıtladı.Daha önce Alman gazetesi Bild, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) ‘gizli’ belgelerine dayanarak paylaştığı haberinde, Rusya'nın NATO'nun doğu kanadına nasıl saldırabileceğine dair bir plan hazırladığını iddia etmişti.Buna karşılık Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bild gazetenin son zamanlarda sürekli hayali haber yayınlamaktan çekinmediğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240118/turkiye-ve-rusya-en-guclu-orduya-sahip-10-ulke-arasinda---1079798507.html
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nato, nato zirvesi, rusya, çatışma, rob bauer
nato, nato zirvesi, rusya, çatışma, rob bauer
‘NATO, Rusya ile olası bir çatışma durumuna yönelik yeni savunma planları geliştirdi’
NATO Askeri Komite Başkanı Bauer, ittifakın Rusya ile olası bir çatışma durumuna yönelik yeni savunma planları geliştirdiğini belirtti.
NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile olası çatışma durumu için geliştirilen savunma planının Kuzey Atlantik İttifakı’nın geçen yaz Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirvesinde onaylandığını söyledi.
Gazetecilerin ‘NATO’nun Rusya’yı reel bir tehdit olarak değerlendirip değerlendirmediği’ yönündeki sorusunu Bauer “Savunma planlarımızda, stratejimizde ittifaka yönelik iki ana tehdide işaret ediyoruz. Bunlar; Rusya ve terörist gruplar. Rusya'yı NATO için bir tehdit olarak görüyoruz. Savunma planlarımız da tam olarak buna yönelik. Biz bir savunma ittifakıyız ve buna hazırlıklı olmalıyız, hazırız ve hazırlanmaya devam ediyoruz” şeklinde yanıtladı.
Daha önce Alman gazetesi Bild, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) ‘gizli’ belgelerine dayanarak paylaştığı haberinde, Rusya'nın NATO'nun doğu kanadına nasıl saldırabileceğine dair bir plan hazırladığını iddia etmişti.
Buna karşılık Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bild gazetenin son zamanlarda sürekli hayali haber yayınlamaktan çekinmediğini ifade etmişti.