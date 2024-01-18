Türkiye ve Rusya, en güçlü orduya sahip 10 ülke arasında
20:04 18.01.2024 (güncellendi: 20:05 18.01.2024)
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Ülkelerin askeri gücüne ilişkin analitik veri tabanlarını hazırlayan ABD merkezli Global Firepower Kuruluşu, 'Dünyanın En Güçlü Orduları 2024' listesini açıkladı.
Her yıl hazırlanan listenin ilk sırasında ABD, 2. sırasında Rusya ve 3. sırasında Çin yer alıyor. Türkiye ise 2023'deki rakamlara göre 11. sırada yer alırken bu yıl yükselişe geçerek 8. sıraya yerleşti. Ülkelerin sahip olduğu askeri hava, kara ve deniz araçları ile asker gücüne göre hazırlanan ve 145 ülkenin bulunduğu listedeki ilk 10 ülke, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo / Hubert Delany III1. ABD
1/10
© AP Photo / Hubert Delany III
1. ABD
2/10
© Sputnik / Vitaliy Ankov/
2. Rusya
© AFP 2023 / Stringer3. Çin
3/10
© AFP 2023 / Stringer
3. Çin
© AP Photo / Aijaz Rahi4. Hindistan
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© AP Photo / Aijaz Rahi
4. Hindistan
© AP Photo / Ahn Young-joon5. Güney Kore
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© AP Photo / Ahn Young-joon
5. Güney Kore
© AFP 2023 / PA/DAILY TELEGRAPH/MOD POOL/Ian Jones6. Birleşik Krallık
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© AFP 2023 / PA/DAILY TELEGRAPH/MOD POOL/Ian Jones
6. Birleşik Krallık
© AFP 2023 / Richard A. Brooks 7. Japonya
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© AFP 2023 / Richard A. Brooks
7. Japonya
© AFP 2023 / Bulent Kilic8. Türkiye
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© AFP 2023 / Bulent Kilic
8. Türkiye
© AFP 2023 / Tiziana Fabi10. İtalya
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© AFP 2023 / Tiziana Fabi
10. İtalya
© AP Photo / Anja Niedringhaus9. Pakistan
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© AP Photo / Anja Niedringhaus
9. Pakistan