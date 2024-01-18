https://sputniknews.com.tr/20240118/turkiye-ve-rusya-en-guclu-orduya-sahip-10-ulke-arasinda---1079798507.html

Türkiye ve Rusya, en güçlü orduya sahip 10 ülke arasında

Türkiye ve Rusya, en güçlü orduya sahip 10 ülke arasında

Ülkelerin askeri gücüne ilişkin analitik veri tabanlarını hazırlayan ABD merkezli Global Firepower Kuruluşu, 'Dünyanın En Güçlü Orduları 2024' listesini... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

ordu

asker

rusya

türkiye

abd

global firepower

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Her yıl hazırlanan listenin ilk sırasında ABD, 2. sırasında Rusya ve 3. sırasında Çin yer alıyor. Türkiye ise 2023'deki rakamlara göre 11. sırada yer alırken bu yıl yükselişe geçerek 8. sıraya yerleşti. Ülkelerin sahip olduğu askeri hava, kara ve deniz araçları ile asker gücüne göre hazırlanan ve 145 ülkenin bulunduğu listedeki ilk 10 ülke, Sputnik'in galerisinde.

ordu

rusya

abd

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fotoğraf, ordu, asker, rusya, türkiye, abd, global firepower, фото