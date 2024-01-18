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https://sputniknews.com.tr/20240118/metro-istanbuldan-aciklama-araclarimiz-osmanbey-istasyonunda-durmayacak-1079794150.html
Metro İstanbul'dan açıklama: Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacak
Metro İstanbul'dan açıklama: Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacak
Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
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istanbul, metro, istanbul metrosu, metro istanbul, metro istanbul aş, osmanbey, yenikapı-hacıosman metro hattı

Metro İstanbul'dan açıklama: Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacak

17:52 18.01.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazMetro logo
Metro logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 19 Ocak Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu 14.30-17.30 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

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