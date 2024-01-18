https://sputniknews.com.tr/20240118/metro-istanbuldan-aciklama-araclarimiz-osmanbey-istasyonunda-durmayacak-1079794150.html
Metro İstanbul'dan açıklama: Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacak
Metro İstanbul'dan açıklama: Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacak
Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T17:52+0300
2024-01-18T17:52+0300
2024-01-18T17:52+0300
türkiye
istanbul
metro
istanbul metrosu
metro istanbul
metro istanbul aş
osmanbey
yenikapı-hacıosman metro hattı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074676684_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b893a211fd92aecdc30db439d92af0ae.jpg
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/metro-istasyonunda-bir-kadin-raylara-atladi-olmek-istiyorum-1079717008.html
türkiye
istanbul
osmanbey
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074676684_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_160b43bf1a6393190ad96ce5631358bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, metro, istanbul metrosu, metro istanbul, metro istanbul aş, osmanbey, yenikapı-hacıosman metro hattı
istanbul, metro, istanbul metrosu, metro istanbul, metro istanbul aş, osmanbey, yenikapı-hacıosman metro hattı
Metro İstanbul'dan açıklama: Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacak
Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 19 Ocak Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu 14.30-17.30 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.