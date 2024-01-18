https://sputniknews.com.tr/20240118/metro-istanbuldan-aciklama-araclarimiz-osmanbey-istasyonunda-durmayacak-1079794150.html

Metro İstanbul'dan açıklama: Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacak

Metro İstanbul'dan açıklama: Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacak

Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

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metro istanbul

metro istanbul aş

osmanbey

yenikapı-hacıosman metro hattı

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240116/metro-istasyonunda-bir-kadin-raylara-atladi-olmek-istiyorum-1079717008.html

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