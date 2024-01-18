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Meteoroloji ve Valilik uyardı, 'hamleli fırtınaya' dikkat: İstanbul dahil 10 il için sarı kod
Meteoroloji ve Valilik uyardı, 'hamleli fırtınaya' dikkat: İstanbul dahil 10 il için sarı kod
Son günlerde Türkiye genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Valiliği, bugün akşam... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T06:49+0300
2024-01-18T06:49+0300
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fırtına
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Meteoroloji uyarıları sonrasında Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'nin Batı bölgesi daha sıcak bir güne uyandı. Doğu bölgesinde ise yağmur ve kar yağışı yer yer kendini gösterecek. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da sağanak yağış bekleniyor.Yeni rapora göre İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bölgede aralıklı yağışın yanısıra kuvvetli lodos bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.UyarılarKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Fırtına uyarısı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?İstanbul'da akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında etkili olacak fırtınaya 'dikkatli ve tedbirli olun' uyarısı yapıldı.Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, meteorolojinin 'Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat' başlıklı uyarı metnine de yer verildi. Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 9 dereceye çıkarken gün boyu Başkent'e bulutlu bir hava hakim olacak.İzmir yarın mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklara giriş yapıyor. 10 ile 18 derece arasında değişen sıcaklıklara bulutlu bir hava eşlik edecek.MARMARASabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.EGEÖğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Elazığ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
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Meteoroloji ve Valilik uyardı, 'hamleli fırtınaya' dikkat: İstanbul dahil 10 il için sarı kod

06:49 18.01.2024
© AAFırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA
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Son günlerde Türkiye genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Valiliği, bugün akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında kentte 'kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına'ya karşı uyardı.
Meteoroloji uyarıları sonrasında Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'nin Batı bölgesi daha sıcak bir güne uyandı. Doğu bölgesinde ise yağmur ve kar yağışı yer yer kendini gösterecek. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da sağanak yağış bekleniyor.
Yeni rapora göre İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bölgede aralıklı yağışın yanısıra kuvvetli lodos bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Fırtına uyarısı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında etkili olacak fırtınaya 'dikkatli ve tedbirli olun' uyarısı yapıldı.
Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, meteorolojinin 'Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat' başlıklı uyarı metnine de yer verildi. Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 9 dereceye çıkarken gün boyu Başkent'e bulutlu bir hava hakim olacak.
İzmir yarın mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklara giriş yapıyor. 10 ile 18 derece arasında değişen sıcaklıklara bulutlu bir hava eşlik edecek.
MARMARA
Sabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 18°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 15°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 17°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 17°C
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 10°C
Öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Elazığ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde raf bulutları (shelf cloud) görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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İstanbul Valiliği'nden 'hamleli fırtına' uyarısı
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