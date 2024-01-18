İstanbul Valiliği'nden 'hamleli fırtına' uyarısı
© AA / Muhammed Gencebay Gürİstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" görüldü
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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İstanbul Valiliği, bugün akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında kentte 'kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına'ya karşı uyardı.
İstanbul'da akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında etkili olacak fırtınaya "dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı yapıldı.
Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, meteorolojinin "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.
#Meteoroloji'den alınan bilgiye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 17, 2024
🟨#İstanbul’da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile Cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
📎https://t.co/cXoqmTS5oM@meteoroloji_twi pic.twitter.com/WN1zvQieUZ
27 Ağustos 2023, 15:33