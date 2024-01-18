https://sputniknews.com.tr/20240118/-istanbul-valiliginden-hamleli-firtina-uyarisi-1079763446.html

İstanbul Valiliği'nden 'hamleli fırtına' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden 'hamleli fırtına' uyarısı

İstanbul Valiliği, bugün akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında kentte 'kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına'ya karşı uyardı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T02:28+0300

2024-01-18T02:28+0300

2024-01-18T02:28+0300

türkiye

istanbul valiliği

fırtına

hamleli

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İstanbul'da akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında etkili olacak fırtınaya "dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı yapıldı.Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, meteorolojinin "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230827/marmara-adasinda-firtinaya-yakalanan-tekne-alabora-oldu-1-olu-1074972020.html

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