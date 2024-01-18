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İstanbul Valiliği'nden 'hamleli fırtına' uyarısı
İstanbul Valiliği'nden 'hamleli fırtına' uyarısı
İstanbul Valiliği, bugün akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında kentte 'kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına'ya karşı uyardı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında etkili olacak fırtınaya "dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı yapıldı.Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, meteorolojinin "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230827/marmara-adasinda-firtinaya-yakalanan-tekne-alabora-oldu-1-olu-1074972020.html
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hamleli fırtına nedir? türkiye'de hamleli fırtına oluyor mu? hamleli ne demek? fırtına türler
hamleli fırtına nedir? türkiye'de hamleli fırtına oluyor mu? hamleli ne demek? fırtına türler

İstanbul Valiliği'nden 'hamleli fırtına' uyarısı

02:28 18.01.2024
© AA / Muhammed Gencebay Gürİstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" görüldü
İstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde raf bulutları (shelf cloud) görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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İstanbul Valiliği, bugün akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında kentte 'kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına'ya karşı uyardı.
İstanbul'da akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında etkili olacak fırtınaya "dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı yapıldı.
Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, meteorolojinin "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.
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