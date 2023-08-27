https://sputniknews.com.tr/20230827/marmara-adasinda-firtinaya-yakalanan-tekne-alabora-oldu-1-olu-1074972020.html
Marmara Adası’nda fırtınaya yakalanan tekne alabora oldu: 1 ölü
Marmara Adası’nda fırtınaya yakalanan tekne alabora oldu: 1 ölü
Balıkesir'in Marmara Adası’nda 4 kişi tekne ile gezintiye çıktığı sırada fırtınaya yakalandı. Teknenin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T15:33+0300
2023-08-27T15:33+0300
2023-08-27T15:33+0300
türkiye
marmara denizi
tekne
alabora
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1b/1074971863_0:128:700:522_1920x0_80_0_0_16586d2806a7d4df889cd477c7d6673d.jpg
Edinilen bilgiye göre, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde gezintiye çıkan 4 arkadaşın bulunduğu tekne fırtına sebebiyle alabora oldu. Teknede bulunan 4 kişiden 3'ü kurtarılırken, denizden baygın şekilde çıkarılan Seyfi Sercan Kalyoncu (38) ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230825/demet-akalin-kaza-gecirdi-tekne-saniyeler-icinde-batti-nasil-sag-ciktik-bilmiyorum-1074927070.html
türkiye
marmara denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1b/1074971863_0:40:700:565_1920x0_80_0_0_a7a34604a2d51a61979568917d97b0eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marmara denizi, tekne, alabora
marmara denizi, tekne, alabora
Marmara Adası’nda fırtınaya yakalanan tekne alabora oldu: 1 ölü
Abone ol
Balıkesir'in Marmara Adası’nda 4 kişi tekne ile gezintiye çıktığı sırada fırtınaya yakalandı. Teknenin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde gezintiye çıkan 4 arkadaşın bulunduğu tekne fırtına sebebiyle alabora oldu.
Teknede bulunan 4 kişiden 3'ü kurtarılırken, denizden baygın şekilde çıkarılan Seyfi Sercan Kalyoncu (38) ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.