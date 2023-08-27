https://sputniknews.com.tr/20230827/marmara-adasinda-firtinaya-yakalanan-tekne-alabora-oldu-1-olu-1074972020.html

Marmara Adası’nda fırtınaya yakalanan tekne alabora oldu: 1 ölü

Marmara Adası’nda fırtınaya yakalanan tekne alabora oldu: 1 ölü

Balıkesir'in Marmara Adası’nda 4 kişi tekne ile gezintiye çıktığı sırada fırtınaya yakalandı. Teknenin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

marmara denizi

tekne

alabora

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Edinilen bilgiye göre, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde gezintiye çıkan 4 arkadaşın bulunduğu tekne fırtına sebebiyle alabora oldu. Teknede bulunan 4 kişiden 3'ü kurtarılırken, denizden baygın şekilde çıkarılan Seyfi Sercan Kalyoncu (38) ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230825/demet-akalin-kaza-gecirdi-tekne-saniyeler-icinde-batti-nasil-sag-ciktik-bilmiyorum-1074927070.html

türkiye

marmara denizi

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marmara denizi, tekne, alabora