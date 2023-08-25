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https://sputniknews.com.tr/20230825/demet-akalin-kaza-gecirdi-tekne-saniyeler-icinde-batti-nasil-sag-ciktik-bilmiyorum-1074927070.html
Demet Akalın kaza geçirdi: 'Tekne saniyeler içinde battı, nasıl sağ çıktık bilmiyorum'
Demet Akalın kaza geçirdi: 'Tekne saniyeler içinde battı, nasıl sağ çıktık bilmiyorum'
Şarkıcı Demet Akalın, Didim konseri için tekneyle yola çıktı. Talihsiz bir kaza geçiren Akalın, "Tekne battı, nasıl sağ çıktık bilmiyorum" ifadelerini... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T11:08+0300
2023-08-25T11:08+0300
yaşam
demet akalın
tekne
tekne kazası
tekne faciası
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Demet Akalın, önceki gün Didim konseri için tekneyle yola çıktı. Talihsiz bir kaza geçiren ünlü isim, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Akalın ilk paylaşımında, "İyiyiz. Arabayla geliyorum. Tekneyle gelmek isterken çok büyük bir kaza atlattık. Alnım şiş. Geliyorum" ifadelerini kullandı.Daha sonra bir video yayınlayan Akalın, alnındaki şişlikleri göstererek yaşadıklarını anlattı.Tekne saniyeler içinde battıAkalın, "İyiyim merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Yurt dışından gelen fanlarım çok olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi. Gece ben böyle şeyleri kullanmam aslında ama 20 dakikada gideriz diye... Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Fanlarım da gitmemiş, beklemiş beni. Sağ olsunlar. Ben iyiyim. Geri dönüyorum Bodrum'a... Tabii bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık, gelmedi bayağı bir süre. Kaç kere arandı ambulans hayal meyal hatırlıyorum. O eczaneden Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yaptı. Bir arkadaşımızın bayağı parmakları falan ezildi. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız da insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı. Bir travma yaşamasaydı. Çok mesaj geldi dönemedim. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüfi kurtardı bizi. Çocuklardan da Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230515/akalindan-takipcilerine-dolandirici-uyarisi-adimi-kullanarak-villa-satiyorlarmis-inanmayin-bacim-1071131148.html
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demet akalın, tekne, tekne kazası, tekne faciası
demet akalın, tekne, tekne kazası, tekne faciası

Demet Akalın kaza geçirdi: 'Tekne saniyeler içinde battı, nasıl sağ çıktık bilmiyorum'

11:08 25.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaDemet Akalın tekne kazası
Demet Akalın tekne kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Şarkıcı Demet Akalın, Didim konseri için tekneyle yola çıktı. Talihsiz bir kaza geçiren Akalın, "Tekne battı, nasıl sağ çıktık bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın, önceki gün Didim konseri için tekneyle yola çıktı. Talihsiz bir kaza geçiren ünlü isim, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Akalın ilk paylaşımında, "İyiyiz. Arabayla geliyorum. Tekneyle gelmek isterken çok büyük bir kaza atlattık. Alnım şiş. Geliyorum" ifadelerini kullandı.
Daha sonra bir video yayınlayan Akalın, alnındaki şişlikleri göstererek yaşadıklarını anlattı.

Tekne saniyeler içinde battı

Akalın, "İyiyim merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Yurt dışından gelen fanlarım çok olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi. Gece ben böyle şeyleri kullanmam aslında ama 20 dakikada gideriz diye... Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Fanlarım da gitmemiş, beklemiş beni. Sağ olsunlar. Ben iyiyim. Geri dönüyorum Bodrum'a... Tabii bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık, gelmedi bayağı bir süre. Kaç kere arandı ambulans hayal meyal hatırlıyorum. O eczaneden Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yaptı. Bir arkadaşımızın bayağı parmakları falan ezildi. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız da insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı. Bir travma yaşamasaydı. Çok mesaj geldi dönemedim. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüfi kurtardı bizi. Çocuklardan da Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
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