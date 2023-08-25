https://sputniknews.com.tr/20230825/demet-akalin-kaza-gecirdi-tekne-saniyeler-icinde-batti-nasil-sag-ciktik-bilmiyorum-1074927070.html

Demet Akalın kaza geçirdi: 'Tekne saniyeler içinde battı, nasıl sağ çıktık bilmiyorum'

Demet Akalın kaza geçirdi: 'Tekne saniyeler içinde battı, nasıl sağ çıktık bilmiyorum'

Şarkıcı Demet Akalın, Didim konseri için tekneyle yola çıktı. Talihsiz bir kaza geçiren Akalın, "Tekne battı, nasıl sağ çıktık bilmiyorum" ifadelerini... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T11:08+0300

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yaşam

demet akalın

tekne

tekne kazası

tekne faciası

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Demet Akalın, önceki gün Didim konseri için tekneyle yola çıktı. Talihsiz bir kaza geçiren ünlü isim, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Akalın ilk paylaşımında, "İyiyiz. Arabayla geliyorum. Tekneyle gelmek isterken çok büyük bir kaza atlattık. Alnım şiş. Geliyorum" ifadelerini kullandı.Daha sonra bir video yayınlayan Akalın, alnındaki şişlikleri göstererek yaşadıklarını anlattı.Tekne saniyeler içinde battıAkalın, "İyiyim merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Yurt dışından gelen fanlarım çok olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi. Gece ben böyle şeyleri kullanmam aslında ama 20 dakikada gideriz diye... Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Fanlarım da gitmemiş, beklemiş beni. Sağ olsunlar. Ben iyiyim. Geri dönüyorum Bodrum'a... Tabii bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık, gelmedi bayağı bir süre. Kaç kere arandı ambulans hayal meyal hatırlıyorum. O eczaneden Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yaptı. Bir arkadaşımızın bayağı parmakları falan ezildi. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız da insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı. Bir travma yaşamasaydı. Çok mesaj geldi dönemedim. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüfi kurtardı bizi. Çocuklardan da Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230515/akalindan-takipcilerine-dolandirici-uyarisi-adimi-kullanarak-villa-satiyorlarmis-inanmayin-bacim-1071131148.html

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demet akalın, tekne, tekne kazası, tekne faciası