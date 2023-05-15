https://sputniknews.com.tr/20230515/akalindan-takipcilerine-dolandirici-uyarisi-adimi-kullanarak-villa-satiyorlarmis-inanmayin-bacim-1071131148.html

Akalın'dan takipçilerine dolandırıcı uyarısı: Adımı kullanarak villa satıyorlarmış, inanmayın bacım

Akalın'dan takipçilerine dolandırıcı uyarısı: Adımı kullanarak villa satıyorlarmış, inanmayın bacım

Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık sevenleriyle iletişim kuran şarkıcı Demet Akalın, şimdi ise dolandırıcılara karşılık takipçilerini... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T16:57+0300

2023-05-15T16:57+0300

2023-05-15T16:59+0300

demet akalın

yaşam

dolandırıcılık

uyarı

villa

satış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/02/1042766360_2:0:1202:675_1920x0_80_0_0_ede26f7c72c19e6f1b4d7b60d4da264d.jpg

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Akalın son paylaşımıyla takipçilerine bir uyarıda bulundu.Hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı bir yazıyla hayranlarını bir dolandırıcıya karşı uyaran Demet Akalın, "Gölcük'te bir dolandırıcı müteahhit, 'Bu villa Demet Akalın'ın' deyip, ev satıyormuş! İnanmayın bacım" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230131/demet-akalin-hangimiz-daha-cok-acalim-yarisi-basladi-1066386462.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

demet akalın, dolandırıcılık, uyarı, villa, satış