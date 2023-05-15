https://sputniknews.com.tr/20230515/akalindan-takipcilerine-dolandirici-uyarisi-adimi-kullanarak-villa-satiyorlarmis-inanmayin-bacim-1071131148.html
Akalın'dan takipçilerine dolandırıcı uyarısı: Adımı kullanarak villa satıyorlarmış, inanmayın bacım
Akalın'dan takipçilerine dolandırıcı uyarısı: Adımı kullanarak villa satıyorlarmış, inanmayın bacım
Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık sevenleriyle iletişim kuran şarkıcı Demet Akalın, şimdi ise dolandırıcılara karşılık takipçilerini... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T16:57+0300
2023-05-15T16:57+0300
2023-05-15T16:59+0300
demet akalın
yaşam
dolandırıcılık
uyarı
villa
satış
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Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Akalın son paylaşımıyla takipçilerine bir uyarıda bulundu.Hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı bir yazıyla hayranlarını bir dolandırıcıya karşı uyaran Demet Akalın, "Gölcük'te bir dolandırıcı müteahhit, 'Bu villa Demet Akalın'ın' deyip, ev satıyormuş! İnanmayın bacım" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/demet-akalin-hangimiz-daha-cok-acalim-yarisi-basladi-1066386462.html
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demet akalın, dolandırıcılık, uyarı, villa, satış
demet akalın, dolandırıcılık, uyarı, villa, satış
Akalın'dan takipçilerine dolandırıcı uyarısı: Adımı kullanarak villa satıyorlarmış, inanmayın bacım
16:57 15.05.2023 (güncellendi: 16:59 15.05.2023) Abone ol
Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık sevenleriyle iletişim kuran şarkıcı Demet Akalın, şimdi ise dolandırıcılara karşılık takipçilerini uyardı.
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Akalın son paylaşımıyla takipçilerine bir uyarıda bulundu.
Hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı bir yazıyla hayranlarını bir dolandırıcıya karşı uyaran Demet Akalın, "Gölcük'te bir dolandırıcı müteahhit, 'Bu villa Demet Akalın'ın' deyip, ev satıyormuş! İnanmayın bacım" ifadelerini kullandı.