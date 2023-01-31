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Demet Akalın: 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı
Demet Akalın: 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı
Demet Akalın, önceki gün İstanbul’da bulunan bir mekanda sahne aldı. Akalın, sahne için siyah uzun bir elbise tercih etti. Demet Akalın “Bazı şeylerin dozu... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T12:22+0300
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yaşam
demet akalın
kıyafet
kılık kıyafet
özgürlük
türkiye
hak
yasal hak
şarkıcı
pop
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Şarkıcı Demet Akalın, sahne kıyafeti olarak siyah ve uzun bir elbise tercih etti. Siyah elbiseli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Akalın,altına yazılan eleştirilere sessiz kalmadı.Demet Akalın, sahnede giydiği kıyafet yüzünden eleştiren sosyal medya kullanıcılarına gönderme yaptı. ‘2. Sayfa’ programına bağlanan şarkıcı, “Bazı şeylerin dozu kaçtı. ‘Hangimiz daha çok açalım?’ yarışı başladı. Geçen sene korkunçtu! Amerika’da bile bu kadar özgürlük yok. Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok” açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220803/demet-akalinin-kafasina-sampanya-doktugu-garson-espri-amacliydi-asagilik-bir-durum-icermiyor-1059446410.html
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demet akalın, kıyafet, kılık kıyafet, özgürlük, türkiye, hak, yasal hak, şarkıcı, pop
demet akalın, kıyafet, kılık kıyafet, özgürlük, türkiye, hak, yasal hak, şarkıcı, pop

Demet Akalın: 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı

12:22 31.01.2023 (güncellendi: 12:24 31.01.2023)
© Fotoğraf : InstagramDemet Akalın
Demet Akalın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© Fotoğraf : Instagram
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Demet Akalın, önceki gün İstanbul’da bulunan bir mekanda sahne aldı. Akalın, sahne için siyah uzun bir elbise tercih etti. Demet Akalın “Bazı şeylerin dozu kaçtı. ‘Hangimiz daha çok açalım?’ yarışı başladı" dedi.
Şarkıcı Demet Akalın, sahne kıyafeti olarak siyah ve uzun bir elbise tercih etti. Siyah elbiseli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Akalın,altına yazılan eleştirilere sessiz kalmadı.
Demet Akalın, sahnede giydiği kıyafet yüzünden eleştiren sosyal medya kullanıcılarına gönderme yaptı. ‘2. Sayfa’ programına bağlanan şarkıcı, “Bazı şeylerin dozu kaçtı. ‘Hangimiz daha çok açalım?’ yarışı başladı. Geçen sene korkunçtu! Amerika’da bile bu kadar özgürlük yok. Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok” açıklamasını yaptı.
Demet Akalın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
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