https://sputniknews.com.tr/20230131/demet-akalin-hangimiz-daha-cok-acalim-yarisi-basladi-1066386462.html

Demet Akalın: 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı

Demet Akalın: 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı

Demet Akalın, önceki gün İstanbul’da bulunan bir mekanda sahne aldı. Akalın, sahne için siyah uzun bir elbise tercih etti. Demet Akalın “Bazı şeylerin dozu... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T12:22+0300

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yaşam

demet akalın

kıyafet

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Şarkıcı Demet Akalın, sahne kıyafeti olarak siyah ve uzun bir elbise tercih etti. Siyah elbiseli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Akalın,altına yazılan eleştirilere sessiz kalmadı.Demet Akalın, sahnede giydiği kıyafet yüzünden eleştiren sosyal medya kullanıcılarına gönderme yaptı. ‘2. Sayfa’ programına bağlanan şarkıcı, “Bazı şeylerin dozu kaçtı. ‘Hangimiz daha çok açalım?’ yarışı başladı. Geçen sene korkunçtu! Amerika’da bile bu kadar özgürlük yok. Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok” açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220803/demet-akalinin-kafasina-sampanya-doktugu-garson-espri-amacliydi-asagilik-bir-durum-icermiyor-1059446410.html

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demet akalın, kıyafet, kılık kıyafet, özgürlük, türkiye, hak, yasal hak, şarkıcı, pop