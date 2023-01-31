https://sputniknews.com.tr/20230131/demet-akalin-hangimiz-daha-cok-acalim-yarisi-basladi-1066386462.html
Demet Akalın: 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı
Demet Akalın: 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı
Demet Akalın, önceki gün İstanbul’da bulunan bir mekanda sahne aldı. Akalın, sahne için siyah uzun bir elbise tercih etti. Demet Akalın “Bazı şeylerin dozu... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T12:22+0300
2023-01-31T12:22+0300
2023-01-31T12:24+0300
yaşam
demet akalın
kıyafet
kılık kıyafet
özgürlük
türkiye
hak
yasal hak
şarkıcı
pop
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/0f/1043813131_5:0:1914:1074_1920x0_80_0_0_0a1d11401977f040676f4f58e000de40.png
Şarkıcı Demet Akalın, sahne kıyafeti olarak siyah ve uzun bir elbise tercih etti. Siyah elbiseli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Akalın,altına yazılan eleştirilere sessiz kalmadı.Demet Akalın, sahnede giydiği kıyafet yüzünden eleştiren sosyal medya kullanıcılarına gönderme yaptı. ‘2. Sayfa’ programına bağlanan şarkıcı, “Bazı şeylerin dozu kaçtı. ‘Hangimiz daha çok açalım?’ yarışı başladı. Geçen sene korkunçtu! Amerika’da bile bu kadar özgürlük yok. Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok” açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220803/demet-akalinin-kafasina-sampanya-doktugu-garson-espri-amacliydi-asagilik-bir-durum-icermiyor-1059446410.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/0f/1043813131_276:0:1708:1074_1920x0_80_0_0_f547ef0cb8f1afe49b806ef3af877b48.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
demet akalın, kıyafet, kılık kıyafet, özgürlük, türkiye, hak, yasal hak, şarkıcı, pop
demet akalın, kıyafet, kılık kıyafet, özgürlük, türkiye, hak, yasal hak, şarkıcı, pop
Demet Akalın: 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı
12:22 31.01.2023 (güncellendi: 12:24 31.01.2023) Abone ol
Demet Akalın, önceki gün İstanbul’da bulunan bir mekanda sahne aldı. Akalın, sahne için siyah uzun bir elbise tercih etti. Demet Akalın “Bazı şeylerin dozu kaçtı. ‘Hangimiz daha çok açalım?’ yarışı başladı" dedi.
Şarkıcı Demet Akalın, sahne kıyafeti olarak siyah ve uzun bir elbise tercih etti. Siyah elbiseli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Akalın,altına yazılan eleştirilere sessiz kalmadı.
Demet Akalın, sahnede giydiği kıyafet yüzünden eleştiren sosyal medya kullanıcılarına gönderme yaptı. ‘2. Sayfa’ programına bağlanan şarkıcı, “Bazı şeylerin dozu kaçtı. ‘Hangimiz daha çok açalım?’ yarışı başladı. Geçen sene korkunçtu! Amerika’da bile bu kadar özgürlük yok. Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok” açıklamasını yaptı.