https://sputniknews.com.tr/20240118/meteoroloji-antalya-icin-uyardi-sabah-saatlerinden-itibaren-etkili-olacak-1079804121.html
Meteoroloji Antalya için uyardı: Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak
Meteoroloji Antalya için uyardı: Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak
Meteoroloji Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli sağanak beklendiğini ve sabah saatlerinden itibaren dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T23:28+0300
2024-01-18T23:28+0300
2024-01-18T23:28+0300
türkiye
sağanak
sağanak yağış
antalya
meteoro
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/bakan-yerlikaya-paylasti-istanbul-dahil-9-ilde-yarin-icin-uyari-1079789576.html
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sağanak, sağanak yağış, antalya, meteoro, meteoroloji
sağanak, sağanak yağış, antalya, meteoro, meteoroloji
Meteoroloji Antalya için uyardı: Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak
Meteoroloji Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli sağanak beklendiğini ve sabah saatlerinden itibaren dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.