https://sputniknews.com.tr/20240118/meteoroloji-antalya-icin-uyardi-sabah-saatlerinden-itibaren-etkili-olacak-1079804121.html

Meteoroloji Antalya için uyardı: Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

Meteoroloji Antalya için uyardı: Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

Meteoroloji Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli sağanak beklendiğini ve sabah saatlerinden itibaren dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T23:28+0300

2024-01-18T23:28+0300

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türkiye

sağanak

sağanak yağış

antalya

meteoro

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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sağanak, sağanak yağış, antalya, meteoro, meteoroloji