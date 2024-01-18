https://sputniknews.com.tr/20240118/bakan-yerlikaya-paylasti-istanbul-dahil-9-ilde-yarin-icin-uyari-1079789576.html

Bakan Yerlikaya paylaştı: İstanbul dahil 9 ilde yarın için uyarı

Bakan Yerlikaya paylaştı: İstanbul dahil 9 ilde yarın için uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün cuma günü için turuncu ve sarı kodlu uyarılarda bulunduğu illeri paylaştı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T16:36+0300

2024-01-18T16:36+0300

2024-01-18T16:36+0300

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir ilde turuncu 8 ilde sarı kodlu uyarı verildiğini açıkladı.Turuncu uyarı verilen ilin Balıkesir, sarı kodlu uyarı verilen illerinse Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa olduğunu belirten Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240118/meteoroloji-ve-valilik-uyardi-hamleli-firtinaya-dikkat-istanbul-dahil-10-il-icin-sari-kod-1079764273.html

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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ali yerlikaya