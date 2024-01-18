https://sputniknews.com.tr/20240118/bakan-yerlikaya-paylasti-istanbul-dahil-9-ilde-yarin-icin-uyari-1079789576.html
Bakan Yerlikaya paylaştı: İstanbul dahil 9 ilde yarın için uyarı
Bakan Yerlikaya paylaştı: İstanbul dahil 9 ilde yarın için uyarı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün cuma günü için turuncu ve sarı kodlu uyarılarda bulunduğu illeri paylaştı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T16:36+0300
2024-01-18T16:36+0300
2024-01-18T16:36+0300
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hava durumu
istanbul hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir ilde turuncu 8 ilde sarı kodlu uyarı verildiğini açıkladı.Turuncu uyarı verilen ilin Balıkesir, sarı kodlu uyarı verilen illerinse Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa olduğunu belirten Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240118/meteoroloji-ve-valilik-uyardi-hamleli-firtinaya-dikkat-istanbul-dahil-10-il-icin-sari-kod-1079764273.html
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ali yerlikaya
hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ali yerlikaya
Bakan Yerlikaya paylaştı: İstanbul dahil 9 ilde yarın için uyarı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün cuma günü için turuncu ve sarı kodlu uyarılarda bulunduğu illeri paylaştı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir ilde turuncu 8 ilde sarı kodlu uyarı verildiğini açıkladı.
Turuncu uyarı verilen ilin Balıkesir, sarı kodlu uyarı verilen illerinse Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa olduğunu belirten Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."