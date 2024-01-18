https://sputniknews.com.tr/20240118/merkez-bankasi-rezervleri-1398-milyar-dolara-cikti-1079784862.html

Merkez Bankası rezervleri 139.8 milyar dolara çıktı

Merkez Bankası rezervleri 139.8 milyar dolara çıktı

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T14:55+0300

2024-01-18T14:55+0300

2024-01-18T14:55+0300

türkiye

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

altın rezervi

dolar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078335651_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_f941919f72f98315d49fc28da58df71e.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 187 milyon dolar artışla 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.Buna göre, 12 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 17 milyon dolar artışla 91 milyar 990 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ocak'ta 91 milyar 973 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 172 milyon dolar artışla 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara çıktı.Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 187 milyon dolar artışla 139 milyar 612 milyon dolardan 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20240112/merkez-bankasi-baskani-hafize-gaye-erkandan-dikkat-ceken-dezenflasyon-aciklamasi-1079563906.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, altın rezervi, dolar