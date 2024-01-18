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Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıklıyor
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Merkez Bankası rezervleri 139.8 milyar dolara çıktı
Merkez Bankası rezervleri 139.8 milyar dolara çıktı
TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 187 milyon dolar artışla 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.Buna göre, 12 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 17 milyon dolar artışla 91 milyar 990 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ocak'ta 91 milyar 973 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 172 milyon dolar artışla 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara çıktı.Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 187 milyon dolar artışla 139 milyar 612 milyon dolardan 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/merkez-bankasi-baskani-hafize-gaye-erkandan-dikkat-ceken-dezenflasyon-aciklamasi-1079563906.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, altın rezervi, dolar
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, altın rezervi, dolar

Merkez Bankası rezervleri 139.8 milyar dolara çıktı

14:55 18.01.2024
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da düzenlenen İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da düzenlenen İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 187 milyon dolar artışla 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.
Buna göre, 12 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 17 milyon dolar artışla 91 milyar 990 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ocak'ta 91 milyar 973 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 172 milyon dolar artışla 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 187 milyon dolar artışla 139 milyar 612 milyon dolardan 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.
CMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

31.03.2023

52.176

70.247

122.423

28.04.2023

46.413

68.471

114.884

26.05.2023

41.939

56.519

98.458

27.06.2023

41.432

67.155

108.587

28.07.2023

41.425

72.349

113.774

25.08.2023

41.344

75.955

117.299

29.09.2023

40.629

81.575

122.203

27.10.2023

44.148

82.412

126.560

24.11.2023

45.496

90.997

136.493

29.12.2023

48.231

92.830

141.061

05.01.2024

47.638

91.973

139.612

12.01.2024

47.810

91.990

139.799

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan dikkat çeken dezenflasyon açıklaması
12 Ocak, 08:07
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