https://sputniknews.com.tr/20240118/merkez-bankasi-rezervleri-1398-milyar-dolara-cikti-1079784862.html
Merkez Bankası rezervleri 139.8 milyar dolara çıktı
Merkez Bankası rezervleri 139.8 milyar dolara çıktı
TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T14:55+0300
2024-01-18T14:55+0300
2024-01-18T14:55+0300
türkiye
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv
altın rezervi
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078335651_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_f941919f72f98315d49fc28da58df71e.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 187 milyon dolar artışla 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.Buna göre, 12 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 17 milyon dolar artışla 91 milyar 990 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ocak'ta 91 milyar 973 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 172 milyon dolar artışla 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara çıktı.Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 187 milyon dolar artışla 139 milyar 612 milyon dolardan 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/merkez-bankasi-baskani-hafize-gaye-erkandan-dikkat-ceken-dezenflasyon-aciklamasi-1079563906.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078335651_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1fb3aa365151d0d0bdf6f8c49add206c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, altın rezervi, dolar
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, altın rezervi, dolar
Merkez Bankası rezervleri 139.8 milyar dolara çıktı
TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 187 milyon dolar artışla 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.
Buna göre, 12 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 17 milyon dolar artışla 91 milyar 990 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ocak'ta 91 milyar 973 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 172 milyon dolar artışla 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 187 milyon dolar artışla 139 milyar 612 milyon dolardan 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.
CMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
31.03.2023
52.176
70.247
122.423
28.04.2023
46.413
68.471
114.884
26.05.2023
41.939
56.519
98.458
27.06.2023
41.432
67.155
108.587
28.07.2023
41.425
72.349
113.774
25.08.2023
41.344
75.955
117.299
29.09.2023
40.629
81.575
122.203
27.10.2023
44.148
82.412
126.560
24.11.2023
45.496
90.997
136.493
29.12.2023
48.231
92.830
141.061
05.01.2024
47.638
91.973
139.612
12.01.2024
47.810
91.990
139.799