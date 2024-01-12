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https://sputniknews.com.tr/20240112/merkez-bankasi-baskani-hafize-gaye-erkandan-dikkat-ceken-dezenflasyon-aciklamasi-1079563906.html
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan dikkat çeken dezenflasyon açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan dikkat çeken dezenflasyon açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Dezenflasyon patikası... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T08:07+0300
2024-01-12T08:20+0300
ekonomi
dezenflasyon
hafize gaye erkan
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon
hiper enflasyon
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 'Yatırımcı Günü' etkinliğinin ilki, ABD'nin New York kentinde gerçekleşti. Etkinlikte, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katıldı.JPMorgan Chase genel merkezinde düzenlenen toplantıda, TCMB Başkanı Erkan, Türkiye'de para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptı.Toplantı katılımcılarından alınan bilgiye göre, TCMB Başkanı Erkan, toplantıda, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.'Parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörüyoruz'Erkan, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını, aralık ayında parasal sıkılaştırma hızını azalttıklarını kaydederek, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini vurguladı.Erkan, eylül ayından bu yana TL mevduata güçlü bir geçişle birlikte tüketim ve ithalat talebinde azalma, bunun sonucunda cari açık ve rezerv artışında iyileşme, bununla birlikte enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme ve enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlemlemekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.Para politikası stratejilerinin piyasalarca olumlu karşılandığını belirten Erkan, "Türkiye'nin CDS'i mayıs ayında bulunduğu zirveye kıyasla yarıdan fazla gerileyerek sert bir düşüş gösterdi. Piyasanın işaret ettiği kur oynaklığı önemli ölçüde azaldı" diye konuştu.Dezenflasyon nedir?Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.
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dezenflasyon ne demek, dezenflasyon nedir, dezenflasyonist nedir, dezenflasyon politikası nedir, dezenflasyon süreci, dezenflasyon nedir tanımı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan dikkat çeken dezenflasyon açıklaması

08:07 12.01.2024 (güncellendi: 08:20 12.01.2024)
© AA / Harun ÖzalpTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA / Harun Özalp
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız." dedi. Erkan, 2024'ün, dezenflasyon yılı olacağını da sözlerine ekledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 'Yatırımcı Günü' etkinliğinin ilki, ABD'nin New York kentinde gerçekleşti. Etkinlikte, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katıldı.
JPMorgan Chase genel merkezinde düzenlenen toplantıda, TCMB Başkanı Erkan, Türkiye'de para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptı.
Toplantı katılımcılarından alınan bilgiye göre, TCMB Başkanı Erkan, toplantıda, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'Parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörüyoruz'

Erkan, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını, aralık ayında parasal sıkılaştırma hızını azalttıklarını kaydederek, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini vurguladı.

Erkan, eylül ayından bu yana TL mevduata güçlü bir geçişle birlikte tüketim ve ithalat talebinde azalma, bunun sonucunda cari açık ve rezerv artışında iyileşme, bununla birlikte enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme ve enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlemlemekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Para politikası stratejilerinin piyasalarca olumlu karşılandığını belirten Erkan, "Türkiye'nin CDS'i mayıs ayında bulunduğu zirveye kıyasla yarıdan fazla gerileyerek sert bir düşüş gösterdi. Piyasanın işaret ettiği kur oynaklığı önemli ölçüde azaldı" diye konuştu.

Dezenflasyon nedir?

Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.
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