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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240112/fatih-portakaldan-dikkat-ceken-etimesgut-iddiasi-kriz-denilebilecek-bir-olay-yasanmis-1079562430.html
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Etimesgut' iddiası: 'Kriz denilebilecek bir olay yaşanmış'
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Etimesgut' iddiası: 'Kriz denilebilecek bir olay yaşanmış'
CHP yerel seçim için aday belirleme çalışmalarını devam ettirirken, dün bazı il ve ilçelerin adayları açıklandı. Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T07:07+0300
2024-01-12T07:07+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
etimesgut
mansur yavaş
31 mart yerel seçimleri
seçim
yerel seçim
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP'de dün Mansur Yavaş krizi yaşandığı iddia edilmişti. Krizin ise CHP'nin Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi üzerine çıktığı öne sürüldü. 'Yavaş, ilçede eski İYİ Partili Mesut Özarslan'ı aday göstermek istiyordu' denildi.'Etimesguta karşılık Mamak'ı istemiş'Gözler Mansur Yavaş'tan gelecek açıklamaya çevrilirken gazeteci Fatih Portakal dikkat çeken bir iddiada bulundu. Portakal şunları ifade etti:Özgür Özel'den yalanlamaYaşanan krizde Yavaş'ın adaylıktan çekilebileceğini CHP'nin yetkili makamlarına bildirdiği öne sürülmüştü. Gündemi bir anda hareketlendiren gelişmeye ilk açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelmişti. CHP MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" demişti.Bu açıklama sonrası bir açıklama da CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. İddiaları yalanlayan Yücel, Etimesgut'ta ise Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığının kesinleştiğini ve herhangi bir kriz olmadığını kaydetti.Mesut Özarslan kimdir?Mesut Özarslan, 1976 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiş ve ilkokuldan liseye kadar olan eğitim hayatını Sivas'ta tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Konya Selçuk Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde devam etmiş ve 1999 yılında bu alanda başarılı bir şekilde mezun olmuştur. Eğitim hayatındaki başarılarına bir yenisini ekleyerek aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamış ve akademik kariyerine burada başlamıştır.Mesut Özarslan, Selçuk Üniversitesi'ndeki akademik görevinin ardından, Eylül 2002 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve TOKİ'nin Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürlüğü görevine atanmıştır. Bu görevinin ardından uluslararası alanda deneyim kazanmak amacıyla Başbakanlık Pakistan Deprem Bölgesi Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir.Daha sonra iş dünyasında kendi girişimini gerçekleştiren Mesut Özarslan, GEOLİMİT MÜHENDİSLİK A.Ş.'yi kurarak yönetim kurulu başkanı olmuştur. Mühendislik alanındaki uzmanlığı ve liderlik vasıflarıyla iş hayatında önemli başarılar elde etmiştir.Mesut Özarslan, siyasi kariyerine İYİ Parti çatısı altında devam etmiştir. 27. dönemde İYİ Parti Ankara milletvekili adayı olan Özarslan, Aralık 2023'te partisinden istifa ettiğini duyurdu. Mesut Özarslan kaç yaşında?Mesut Özarslan 1976 yılında doğmuştur ve 2023 yılında 47 yaşındadır.Mesut Özarslan aslen nereli?Mesut Özarslan aslen Sivaslıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240110/mansur-yavas-erdal-besikcioglunun-adayligina-karsi-cikti-yavas-adayliktan-cekilebilir-1079516885.html
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Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Etimesgut' iddiası: 'Kriz denilebilecek bir olay yaşanmış'

07:07 12.01.2024
© Fotoğraf : YoutubeFatih Portakal
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© Fotoğraf : Youtube
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CHP yerel seçim için aday belirleme çalışmalarını devam ettirirken, dün bazı il ve ilçelerin adayları açıklandı. Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesinin krize yol açtığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalar gelirken Fatih Portakal, Yavaş ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeye dair açıklamalarda bulundu..
CHP'de dün Mansur Yavaş krizi yaşandığı iddia edilmişti. Krizin ise CHP'nin Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi üzerine çıktığı öne sürüldü. 'Yavaş, ilçede eski İYİ Partili Mesut Özarslan'ı aday göstermek istiyordu' denildi.

'Etimesguta karşılık Mamak'ı istemiş'

Gözler Mansur Yavaş'tan gelecek açıklamaya çevrilirken gazeteci Fatih Portakal dikkat çeken bir iddiada bulundu. Portakal şunları ifade etti:
"Ben edindiğim bazı bilgileri vereyim. Bu eski İYİ Partili kişinin kabul edilmeme sebebi şu; İYİ Parti'den istifa etti, Etimesgut'ta aday gösterilecek ama seçildikten sonra istifa edip İYİ Parti'ye geri dönebilir veya başka bir partiye geçebilir. Aşırı bir kriz yaşanmamış ama kriz denilebilecek bir olay yaşanmış. Mansur Yavaş Etimesgut'ta karşılık Mamak'ı istemiş ve 'Adayı ben belirleyim' demiş."

Özgür Özel'den yalanlama

Yaşanan krizde Yavaş'ın adaylıktan çekilebileceğini CHP'nin yetkili makamlarına bildirdiği öne sürülmüştü. Gündemi bir anda hareketlendiren gelişmeye ilk açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelmişti. CHP MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" demişti.
Bu açıklama sonrası bir açıklama da CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. İddiaları yalanlayan Yücel, Etimesgut'ta ise Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığının kesinleştiğini ve herhangi bir kriz olmadığını kaydetti.

Mesut Özarslan kimdir?

Mesut Özarslan, 1976 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiş ve ilkokuldan liseye kadar olan eğitim hayatını Sivas'ta tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Konya Selçuk Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde devam etmiş ve 1999 yılında bu alanda başarılı bir şekilde mezun olmuştur. Eğitim hayatındaki başarılarına bir yenisini ekleyerek aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamış ve akademik kariyerine burada başlamıştır.
Mesut Özarslan, Selçuk Üniversitesi'ndeki akademik görevinin ardından, Eylül 2002 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve TOKİ'nin Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürlüğü görevine atanmıştır. Bu görevinin ardından uluslararası alanda deneyim kazanmak amacıyla Başbakanlık Pakistan Deprem Bölgesi Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir.
Daha sonra iş dünyasında kendi girişimini gerçekleştiren Mesut Özarslan, GEOLİMİT MÜHENDİSLİK A.Ş.'yi kurarak yönetim kurulu başkanı olmuştur. Mühendislik alanındaki uzmanlığı ve liderlik vasıflarıyla iş hayatında önemli başarılar elde etmiştir.
Mesut Özarslan, siyasi kariyerine İYİ Parti çatısı altında devam etmiştir. 27. dönemde İYİ Parti Ankara milletvekili adayı olan Özarslan, Aralık 2023'te partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Mesut Özarslan kaç yaşında?

Mesut Özarslan 1976 yılında doğmuştur ve 2023 yılında 47 yaşındadır.

Mesut Özarslan aslen nereli?

Mesut Özarslan aslen Sivaslıdır.
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
SPOR
Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktı: ‘Yavaş adaylıktan çekilebilir’
10 Ocak, 20:36
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