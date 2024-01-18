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Mehmet Murat Çalık kimdir?
Mehmet Murat Çalık kimdir?
CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Mehmet Murat Çalık, 2024 yerel seçimlerinde de aday olduğunu açıkladı. Peki Mehmet Murat Çalık kimdir? 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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politika
mehmet murat çalık
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cumhuriyet halk partisi (chp)
beylikdüzü
beylikdüzü belediyesi
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seçim
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Mehmet Murat Çalık, 2019'da Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Çalık, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde de Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için aday adaylığını Aralık ayında açıkladı.Mehmet Murat Çalık kimdir?Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu. Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini Maçka’da, lise eğitimini ise Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı. 2014-2018 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Trabzonspor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü, Batı İstanbul Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olan Çalık, evli ve iki çocuk babasıdır.Mehmet Murat Çalık hangi partiden?Çalık, 2019'da CHP'nin adayı olarak katıldığı seçimde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/mehmet-onturk-kimdir-1079771394.html
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Mehmet Murat Çalık kimdir?

05:30 18.01.2024 (güncellendi: 10:07 18.01.2024)
© Fotoğraf : Mehmet Murat Çalık/XMehmet Murat Çalık
Mehmet Murat Çalık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© Fotoğraf : Mehmet Murat Çalık/X
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CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Mehmet Murat Çalık, 2024 yerel seçimlerinde de aday olduğunu açıkladı. Peki Mehmet Murat Çalık kimdir?
Mehmet Murat Çalık, 2019'da Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Çalık, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde de Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için aday adaylığını Aralık ayında açıkladı.

Mehmet Murat Çalık kimdir?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu.
Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini Maçka’da, lise eğitimini ise Trabzon Lisesi’nde tamamladı.
1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı.
2014-2018 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı.
Trabzonspor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü, Batı İstanbul Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olan Çalık, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Murat Çalık hangi partiden?

Çalık, 2019'da CHP'nin adayı olarak katıldığı seçimde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.
Mehmet Öntürk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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Mehmet Öntürk kimdir?
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