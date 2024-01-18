https://sputniknews.com.tr/20240118/lpgye-zam-geldi-1079767176.html
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyordu. Gece gelen haberin ardından LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam geldi. Litre fiyatı 20... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T09:12+0300
2024-01-18T09:12+0300
2024-01-18T09:29+0300
ekonomi
lpg
akaryakıt
akaryakıt zammı
zam
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LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında LPG'nin litresi 20.28 lira, Ankara'da 20.15 lira, İzmir'de 20 lira, Adana'da 20.08 lira, Bursa'da 19.84, Antalya'da 19.95 lira, Diyarbakır'da ise 20.28 lira oldu.Bugün motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişime gidilmedi.18 Ocak güncel akaryakıt fiyatları şöyle:Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/moodysten-turk-bankalariyla-ilgili-yeni-karar-kredi-notu-ardindan-onemli-gelisme-1079764879.html
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LPG'ye zam geldi
09:12 18.01.2024 (güncellendi: 09:29 18.01.2024)
Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyordu. Gece gelen haberin ardından LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam geldi. Litre fiyatı 20 liranın üzerine çıktı. LPG fiyatları 37 kuruş artacak ve 20 liranın üzerine yükselecek. İşte 18 Ocak 2024 perşembe güncel benzin, motorin (mazot) ve otogaz fiyatları.
LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında LPG'nin litresi 20.28 lira, Ankara'da 20.15 lira, İzmir'de 20 lira, Adana'da 20.08 lira, Bursa'da 19.84, Antalya'da 19.95 lira, Diyarbakır'da ise 20.28 lira oldu.
Bugün motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişime gidilmedi.
18 Ocak güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
1.
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 36.78 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.03 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.15 TL
2.
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 36.87 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.07 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.18 TL
3.
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.50 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.73 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.22 TL
4.
İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.68 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 39.93 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.27 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.