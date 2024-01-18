https://sputniknews.com.tr/20240118/lpgye-zam-geldi-1079767176.html

LPG'ye zam geldi

LPG'ye zam geldi

Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyordu. Gece gelen haberin ardından LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam geldi. Litre fiyatı 20... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T09:12+0300

2024-01-18T09:12+0300

2024-01-18T09:29+0300

ekonomi

lpg

akaryakıt

akaryakıt zammı

zam

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LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında LPG'nin litresi 20.28 lira, Ankara'da 20.15 lira, İzmir'de 20 lira, Adana'da 20.08 lira, Bursa'da 19.84, Antalya'da 19.95 lira, Diyarbakır'da ise 20.28 lira oldu.Bugün motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişime gidilmedi.18 Ocak güncel akaryakıt fiyatları şöyle:Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240118/moodysten-turk-bankalariyla-ilgili-yeni-karar-kredi-notu-ardindan-onemli-gelisme-1079764879.html

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