https://sputniknews.com.tr/20240118/kuzey-irakta-abd-ussu-yakinlarinda-patlama-1079799453.html
'Irak'ta ABD üssü yakınlarında patlama' iddiası: IKBY'den açıklama
'Irak'ta ABD üssü yakınlarında patlama' iddiası: IKBY'den açıklama
İHA'yal IKBY'deki Erbil Uluslararası Havaalanı yakınındaki ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiğii ve patlama meydana geldiği öne sürüldü. Irak Kürt Bölgesel... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T19:51+0300
2024-01-18T19:51+0300
2024-01-18T20:41+0300
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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssüne herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini bildirdi.IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik herhangi bir saldırı olmadığını ve İHA'nın da düşürülmediğini duyurdu.Yerel medyada güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA'nın düşürüldüğü kaydedilmişti.IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/iran-abdnin-irak-ve-suriyedeki-uslerine-saldirilarin-iranla-ilgisi-yok-1076979816.html
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ikby, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), ortadoğu
ikby, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), ortadoğu
'Irak'ta ABD üssü yakınlarında patlama' iddiası: IKBY'den açıklama
19:51 18.01.2024 (güncellendi: 20:41 18.01.2024)
İHA'yal IKBY'deki Erbil Uluslararası Havaalanı yakınındaki ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiğii ve patlama meydana geldiği öne sürüldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamadai "Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı olmadı" ifadeleri kullanıldı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssüne herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini bildirdi.
IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik herhangi bir saldırı olmadığını ve İHA'nın da düşürülmediğini duyurdu.
Yerel medyada güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA'nın düşürüldüğü kaydedilmişti.
IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.