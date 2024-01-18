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Kızıldeniz krizi: Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
Kızıldeniz krizi: Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
Hollanda merkezli ticaret ve lojistik kuruluşu Evofenedex’in Denizcilik Danışmanı Rurade, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de gerçekleştirdiği saldırılar... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T13:57+0300
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Evofenedex Denizcilik Danışmanı Kasper Rurade, Sputnik’e açıklamasında, “Aralık ayı ortasında, yani kriz başlamadan ve birçok gemi Kızıldeniz dışındaki rotaları kullanmaya başlamadan önce, nakliye fiyatları oldukça düşüktü. Şanghay’dan Rotterdam’a bir konteyneri ulaştırma maliyeti bin dolardı. Kriz başladıktan sonra fiyatlar büyük ölçüde arttı. Şimdi bir konteyneri taşımak 4 bin dolara mal oluyor” dedi.Konteyner gemilerinin ek harcama ve sigorta fiyatlarının da arttığını bildiren Rurade, “Kriz öncesinde sigorta, gemi fiyatının yüzde 0.8’ini oluşturuyordu. Şimdi yüzde 1 civarında. Yani geminin fiyatı 100 milyon dolar olarak değerlendiriliyorsa bu miktarın yüzde 1’i, yani sigorta maliyeti, 1 milyon dolar oluyor. Bu, eskiden ödenenin çok üzerinde” ifadesini kullandı.Rurade, gemilerin taşıdığı yüklerin, denizde batması durumuna karşı yapılan sigortada de yaşanan fiyat artışının bir başka sorun olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/kizildeniz-gerilimi-avrupanin-en-buyuk-yuk-limanlarini-etkileyebilir--1079708894.html
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kızıldeniz, çin, avrupa, hollanda, şangay, rotterdam, gemi, maliyet
kızıldeniz, çin, avrupa, hollanda, şangay, rotterdam, gemi, maliyet

Kızıldeniz krizi: Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı

13:57 18.01.2024
© AFP 2023 / -Yemen Husi Kızıldeniz gemi
Yemen Husi Kızıldeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / -
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Hollanda merkezli ticaret ve lojistik kuruluşu Evofenedex’in Denizcilik Danışmanı Rurade, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden Çin’den farklı yollarla Avrupa’ya konteyner taşıma maliyetinin bin dolardan 4 bin dolara çıktığını belirtti.
Evofenedex Denizcilik Danışmanı Kasper Rurade, Sputnik’e açıklamasında, “Aralık ayı ortasında, yani kriz başlamadan ve birçok gemi Kızıldeniz dışındaki rotaları kullanmaya başlamadan önce, nakliye fiyatları oldukça düşüktü. Şanghay’dan Rotterdam’a bir konteyneri ulaştırma maliyeti bin dolardı. Kriz başladıktan sonra fiyatlar büyük ölçüde arttı. Şimdi bir konteyneri taşımak 4 bin dolara mal oluyor” dedi.
Konteyner gemilerinin ek harcama ve sigorta fiyatlarının da arttığını bildiren Rurade, “Kriz öncesinde sigorta, gemi fiyatının yüzde 0.8’ini oluşturuyordu. Şimdi yüzde 1 civarında. Yani geminin fiyatı 100 milyon dolar olarak değerlendiriliyorsa bu miktarın yüzde 1’i, yani sigorta maliyeti, 1 milyon dolar oluyor. Bu, eskiden ödenenin çok üzerinde” ifadesini kullandı.
Rurade, gemilerin taşıdığı yüklerin, denizde batması durumuna karşı yapılan sigortada de yaşanan fiyat artışının bir başka sorun olduğunu kaydetti.
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