https://sputniknews.com.tr/20240118/kizildeniz-krizi-cinden-avrupaya-konteyner-tasima-fiyati-dort-katina-cikti-1079782953.html
Kızıldeniz krizi: Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
Kızıldeniz krizi: Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
Hollanda merkezli ticaret ve lojistik kuruluşu Evofenedex’in Denizcilik Danışmanı Rurade, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de gerçekleştirdiği saldırılar... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T13:57+0300
2024-01-18T13:57+0300
2024-01-18T13:57+0300
dünya
kızıldeniz
çin
avrupa
hollanda
şangay
rotterdam
gemi
maliyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078894194_0:125:2394:1472_1920x0_80_0_0_ddbabcd8b0048c8226cee260555457f1.jpg
Evofenedex Denizcilik Danışmanı Kasper Rurade, Sputnik’e açıklamasında, “Aralık ayı ortasında, yani kriz başlamadan ve birçok gemi Kızıldeniz dışındaki rotaları kullanmaya başlamadan önce, nakliye fiyatları oldukça düşüktü. Şanghay’dan Rotterdam’a bir konteyneri ulaştırma maliyeti bin dolardı. Kriz başladıktan sonra fiyatlar büyük ölçüde arttı. Şimdi bir konteyneri taşımak 4 bin dolara mal oluyor” dedi.Konteyner gemilerinin ek harcama ve sigorta fiyatlarının da arttığını bildiren Rurade, “Kriz öncesinde sigorta, gemi fiyatının yüzde 0.8’ini oluşturuyordu. Şimdi yüzde 1 civarında. Yani geminin fiyatı 100 milyon dolar olarak değerlendiriliyorsa bu miktarın yüzde 1’i, yani sigorta maliyeti, 1 milyon dolar oluyor. Bu, eskiden ödenenin çok üzerinde” ifadesini kullandı.Rurade, gemilerin taşıdığı yüklerin, denizde batması durumuna karşı yapılan sigortada de yaşanan fiyat artışının bir başka sorun olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/kizildeniz-gerilimi-avrupanin-en-buyuk-yuk-limanlarini-etkileyebilir--1079708894.html
çin
hollanda
şangay
rotterdam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078894194_133:0:2261:1596_1920x0_80_0_0_d3f009d9af9a276fabd5e3811cf9d37e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kızıldeniz, çin, avrupa, hollanda, şangay, rotterdam, gemi, maliyet
kızıldeniz, çin, avrupa, hollanda, şangay, rotterdam, gemi, maliyet
Kızıldeniz krizi: Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
Hollanda merkezli ticaret ve lojistik kuruluşu Evofenedex’in Denizcilik Danışmanı Rurade, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden Çin’den farklı yollarla Avrupa’ya konteyner taşıma maliyetinin bin dolardan 4 bin dolara çıktığını belirtti.
Evofenedex Denizcilik Danışmanı Kasper Rurade, Sputnik’e açıklamasında, “Aralık ayı ortasında, yani kriz başlamadan ve birçok gemi Kızıldeniz dışındaki rotaları kullanmaya başlamadan önce, nakliye fiyatları oldukça düşüktü. Şanghay’dan Rotterdam’a bir konteyneri ulaştırma maliyeti bin dolardı. Kriz başladıktan sonra fiyatlar büyük ölçüde arttı. Şimdi bir konteyneri taşımak 4 bin dolara mal oluyor” dedi.
Konteyner gemilerinin ek harcama ve sigorta fiyatlarının da arttığını bildiren Rurade, “Kriz öncesinde sigorta, gemi fiyatının yüzde 0.8’ini oluşturuyordu. Şimdi yüzde 1 civarında. Yani geminin fiyatı 100 milyon dolar olarak değerlendiriliyorsa bu miktarın yüzde 1’i, yani sigorta maliyeti, 1 milyon dolar oluyor. Bu, eskiden ödenenin çok üzerinde” ifadesini kullandı.
Rurade, gemilerin taşıdığı yüklerin, denizde batması durumuna karşı yapılan sigortada de yaşanan fiyat artışının bir başka sorun olduğunu kaydetti.