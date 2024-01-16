https://sputniknews.com.tr/20240116/kizildeniz-gerilimi-avrupanin-en-buyuk-yuk-limanlarini-etkileyebilir--1079708894.html
Kızıldeniz gerilimi Avrupa’nın en büyük yük limanlarını etkileyebilir
Kızıldeniz gerilimi Avrupa’nın en büyük yük limanlarını etkileyebilir
Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T15:16+0300
2024-01-16T15:16+0300
2024-01-16T15:16+0300
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avrupa birliği
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Avrupa'nın en büyük ikinci yük limanı olan Anvers’ten (Antwerp) bir yetkili Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki gergin durum nedeniyle limanın faaliyetlerinde aksamalar olabileceğini belirtirken, “Denizcilik şirketleri 7 ila 10 günlük gecikmeler bildiriyor. Limana giriş yapan gemilerin sayısında şu anda bir değişiklik yok. En fazla etkilenenler konteyner gemileri olurken, diğer gemi kategorileri daha az etkilendi” dedi.Yetkili, konteyner gemilerin en çok Cape Town'dan geçerken zaman kaybettiklerini ve çalışma grafiğindeki belirsizliklerin terminallerin işleyişinde verimsizliğe yol açabileceğini vurguladı.Kızıldeniz'deki gergin durumun Asya'dan Avrupa'ya deniz taşımacılığı tarifelerinde yüzde 60 oranında artışa neden olabileceği ve sigorta fiyatlarının da yüzde 20 oranında artabileceği belirtiliyor.Rus petrol şirketleri, Süveyş Kanalı üzerinden Asya'ya olan petrol arzını azaltırken, büyük petrol şirketlerinin büyük bölümü, Kızıldeniz ve Aden Körfezi üzerinden kargo transitini askıya alarak Ümit Burnu üzerinden daha güvenli bir rotayı tercih etti.
https://sputniknews.com.tr/20240112/avrupa-birligi-kizildenize-uc-savas-gemisi-gondermeyi-planliyor-1079580545.html
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kızıldeniz, husiler, yemen, abd, ortadoğu, avrupa birliği, antwerp, anvers
kızıldeniz, husiler, yemen, abd, ortadoğu, avrupa birliği, antwerp, anvers
Kızıldeniz gerilimi Avrupa’nın en büyük yük limanlarını etkileyebilir
Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atan Kızıldeniz gerilimi, Avrupa’daki limanların faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
Avrupa'nın en büyük ikinci yük limanı olan Anvers’ten (Antwerp) bir yetkili Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki gergin durum nedeniyle limanın faaliyetlerinde aksamalar olabileceğini belirtirken, “Denizcilik şirketleri 7 ila 10 günlük gecikmeler bildiriyor. Limana giriş yapan gemilerin sayısında şu anda bir değişiklik yok. En fazla etkilenenler konteyner gemileri olurken, diğer gemi kategorileri daha az etkilendi” dedi.
Yetkili, konteyner gemilerin en çok Cape Town'dan geçerken zaman kaybettiklerini ve çalışma grafiğindeki belirsizliklerin terminallerin işleyişinde verimsizliğe yol açabileceğini vurguladı.
Kızıldeniz'deki gergin durumun Asya'dan Avrupa'ya deniz taşımacılığı tarifelerinde yüzde 60 oranında artışa neden olabileceği ve sigorta fiyatlarının da yüzde 20 oranında artabileceği belirtiliyor.
Rus petrol şirketleri, Süveyş Kanalı üzerinden Asya'ya olan petrol arzını azaltırken, büyük petrol şirketlerinin büyük bölümü, Kızıldeniz ve Aden Körfezi üzerinden kargo transitini askıya alarak Ümit Burnu üzerinden daha güvenli bir rotayı tercih etti.